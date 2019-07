Prefeitura participa da campanha Todos Contra as Drogas

A Semana de Prevenção ao Álcool e outras Drogas com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os malefícios das drogas para a sociedade foi encerrada com várias atividades, no domingo, 30 de junho. A Prefeitura através das Secretarias de Saúde, Ação e Promoção Social, Educação, Esportes, Segurança Urbana e Cidadania, participou das atividades promovidas pela Agenda Intersetorial, Polícia Militar e Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Drogas (Comad), com o apoio de vários parceiros. O encerramento foi na Avenida Ecológica, com passeio ciclístico, corrida, recreação, prestação de serviços e distribuição de mudas de plantas feita pelo programa Casa do Pequeno Jardineiro.

A Secretaria de Saúde participou com as equipes do CTA oferecendo testes de HIV, informações sobre dengue e do Serviço de Saúde Mental através do CAPSad – Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas, e do CAPS i – Centro de Atenção Psicossocial Infantil. A Coordenadora da Saúde Mental do município, Lourdes Maria Xavier, destaca que participar da semana é importante para divulgar os serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Araxá. “É uma oportunidade de dizer não às drogas, mostrar seus malefícios à saúde, os prejuízos na relação familiar, na vida social e no trabalho”.

Lourdes reforça que os menores usuários de drogas podem buscar atendimento no CAPS i, que fica na Rua Nossa Senhora da Conceição, 306, no Centro. Usuários maiores de 18 anos podem procurar atendimento no CAPSad, na Rua Nossa Senhora do Carmo, 100, Vila Guimarães. As Unidades Básicas de Saúde também oferecem atendimento para os usuários de ambas as idades com psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais.