Prefeitura planeja aulas de Robótica na rede municipal de ensino em 2020

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, implantará o projeto “Mãos do Futuro: Robótica Móvel Escolar” em 2020. Serão atendidas 535 crianças e adolescentes de quatro unidades de ensino: E.M. Aziz J. Chaer; E.M. Profª Leonilda Montandon (Caic); E.M. Profª Romália Porfírio de Azevedo Leite e E.M. Profª Auxiliadora Paiva, do 4° ao 9° ano do Ensino Fundamental. O projeto tem recurso oriundo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), aprovado pelo Conselho Municipal (CMDCA).

A Robótica Educacional é uma metodologia de ensino que vai muito além da construção de projetos e programação de robôs. Proporciona um aprendizado prático que desenvolve no aluno a capacidade de pensar e achar soluções para os desafios propostos. Incentiva o trabalho em grupo, a cooperação, planejamento, pesquisa, tomada de decisões, definição de ações, promove o diálogo e o respeito a diferentes opiniões.

O projeto promoverá também mostras e campeonatos de robótica e oportunizará o atendimento itinerante a alunos das escolas rurais. De acordo com a secretária Edna de Fátima Resende Campos, “investir em ações que possa fortalecer a Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente é investir em prevenção por meio da educação”, destacou.