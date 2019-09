Prefeitura promove Dia da Família no Centro Esportivo Álvaro Maneira

Um dia especial para promover a aproximação familiar. A Prefeitura, através da Secretaria de Governo, promoveu uma gincana esportiva para as crianças atendidas pelo Projeto Viva a Vida que funciona de terça a sexta-feira, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC). Os estudantes fazem atividades no Centro Esportivo e são recebidos uma vez por mês no local com os pais, uma iniciativa que tem o objetivo de aproximar as famílias.

A coordenadora do ATC, Ana Lúcia Silva, informa que o projeto Viva a Vida foi idealizado pensando nesse encontro com a família. “Promover esse encontro mensal é um dos compromissos do projeto. Essa é a primeira edição, nosso objetivo é resgatar a família. Estou agradecida, principalmente aos pais que vieram, eles merecem ainda mais o nosso carinho, a nossa atenção”.

Ana Lúcia destaca que o Viva a Vida só existe porque a Administração Municipal tem uma visão especial para as famílias de Araxá. Promoveram a gincana esportiva onde as crianças e seus familiares participaram de natação, futebol, baralho, queimada, tênis, todas as atividades oferecidas no espaço. “Queremos mostrar para as famílias o que as crianças estão aprendendo e resgatar essa proximidade entre pais e filhos. Na hora da atividade física, a criança faz um gol, comemora, vai lá dá um abraço no pai, sem perceber que está dando aquele abraço que as vezes não tem em casa”.

Na programação do evento, houve a participação do Delegado Regional, Vitor Hugo Heisler, que falou sobre a importância da unidade familiar. “A estrutura familiar está doente e cabe às pessoas que exercem a figura materna e paterna, resgatarem a família. Isso exige esforço, renúncia e exemplo de caráter muito grande. Parabenizo a Prefeitura por esse projeto que procura fortalecer a família ensinando para as crianças valores essenciais para o futuro do nosso país”.

A auxiliar de cozinha Beatriz Helena Freitas Rosa, mora no Bom Jesus e estava acompanhando a filha Débora de 7 anos. “O sonho da minha filha era aprender nadar. Estou achando muito importante, ela está mais interessada na escola, acorda ansiosa para vir pra cá, está adorando participar do projeto”.

Edílson Antônio da Silva é morador do Jardim Natália, acompanhou o filho Lucas de 11 anos. “É um projeto muito bom, peço para ele aproveitar o máximo. É diversão, vivência, conhecimento que vai levar para a vida toda. A melhor coisa que a gente tem na vida é o filho, temos que acompanhar mesmo”.