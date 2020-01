Prefeitura promove solenidade de posse das novas Conselheiras Tutelares de Araxá

As conselheiras tutelares eleitas para a gestão 2020/2023 tomaram posse nesta sexta-feira, 10 de janeiro, na sede do Gabinete do Poder Executivo JK. Durante o evento, o prefeito Aracely de Paula, entregou as chaves do veículo Fiat Cronos, Zero Km que a Administração Municipal repassa para o Conselho Tutelar. Foram empossadas as conselheiras Doriane Alves Ribeiro, Francielly Julian Eugênio, Joseane Rodrigues Silva, Katia Helena de Paiva e Priscilla Idaló. A solenidade foi acompanhada por secretários, vereadores, pela Promotora Curadora da Criança e do Adolescente, Mara Lúcia Silva Dourado; pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Leany Tupinambá; representantes de instituições do Terceiro Setor que trabalham com crianças e adolescentes e por familiares das conselheiras.

O prefeito Aracely destacou a importância do Conselho Tutelar e ressaltou que a prefeitura é grande parceira. “Nos interessamos pelo trabalho que realizam e estaremos ao lado do Conselho para que as crianças e os jovens tenham todo acolhimento e apoio, toda a dedicação necessária para que sejam felizes e façam de Araxá uma grande cidade. O Conselho é um órgão de assessoramento social do município”.

O secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha, ressaltou que a infância e adolescência são prioridades da Administração. Agradeceu a participação de todos que contribuíram com o processo de escolha e cumprimentou as eleitas, desejando muita eficiência nas ações que visam a proteção dos direitos de crianças e adolescentes.