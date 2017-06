Prefeitura realiza 1ª Conferência Municipal da Saúde da Mulher

Analisar amplamente e otimizar o atendimento à mulher, na área da saúde, são temas a a serem debatidos na 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher, a ser realizada a partir das 8h de quarta-feira, 14, no Clube Araxá. O evento é aberto ao público e ao final da conferência serão eleitos delegados municipais para a defesa de propostas em esferas estadual e, posteriormente, nacional. A realização é da Prefeitura Municipal de Araxá, Secretaria de Saúde e Conselho de Saúde.

Conforme pauta nacional, a temática será “Saúde das mulheres: desafios para a integralidade com equidade”, seguida de outros quatro eixos: “O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres”, “O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres”, “Vulnerabilidade nos ciclos de vida das mulheres na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres” e “Políticas públicas para as mulheres e a participação social”.

Enfermeira e conselheira municipal de saúde, Ana Mara Quintão, destaca a relevância do evento para a compreensão da mulher em diversos aspectos sociais. “É um grande avanço, sendo a primeira vez que vai reunir vários segmentos no debate de propostas e ações voltadas para a saúde da mulher. O foco é a garantia integral da saúde da mulher. Essa integralidade é para vermos as mulheres como um todo, para oferecermos melhorias na saúde e educação, combatermos a violência e garantirmos equidade e qualidade de vida para todas”, afirmou a conselheira.

O evento segue até às 18h, com entrega de certificados. A abrangência engloba sociedade civil, entidades, trabalhadores, governo, movimentos sociais, entre outros. A vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Elenice de Fátima Cardoso, demonstra otimismo com a possibilidade de debate possível com a conferência.

“Esperamos que saiam boas propostas de Araxá para levarmos para o estadual e serem aprovadas em meio às propostas do estado inteiro. Também serão selecionados delegados, que precisa ser a mesma quantidade de homens e mulheres, metade do estado civil e a outra metade governamental”, disse a vice-presidente.