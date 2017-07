Prefeitura realiza melhorias em vias vicinais, manutenção e instalação de pontes e mata-burros

Secretaria de Desenvolvimento Rural divulga lista com melhorias realizadas e telefone para demanda de serviços.

Com o objetivo de melhorar o transporte escolar na zona rural e facilitar o escoamento da produção do agronegócio na região, a Prefeitura de Araxá tem intensificado a recuperação das estradas vicinais. O foco são melhorias nas vias rurais, a manutenção e instalação de pontes e mata-burros. As principais vias rurais em todas as regiões do município já receberam melhorias. O programa inclui, ainda, capinas, limpeza de esgoto e manutenção preventiva em geral.

O Programa de Recuperação das Estradas Vicinais é realizado continuamente, atendendo solicitações de produtores e demandas diagnosticadas pela equipe da secretaria municipal de Desenvolvimento Rural. Na primeira etapa dos serviços, foram construídas duas pontes, reformadas outras cinco, construídos dois mata-burros e outros 15 passaram por manutenção.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Alexandre Carneiro, destaca que as ações priorizam melhores condições de tráfego para produtores rurais, transporte escolar e motoristas que utilizam as estradas vicinais. “Foi feita a parte de terraplanagem com patrol, colocados cascalho nos locais mais críticos e construídos bolsões para retenção de água e evitar as erosões nas saídas das estradas. Foram desenvolvidas algumas reformas em mata-burros e pontes visando a melhoria do escoamento de grãos e produtos de origem animal”, explica o secretário.

A proposta da Prefeitura é dar continuidade aos serviços de forma continuada. Para isso, a Secretária de Desenvolvimento está aberta para atender aos moradores de região rural que detectarem necessidade de manutenção em alguma via através dos telefones: 3691-7040 e 7041, ou no Centro Administrativo, na Avenida Rosália Isaura de Isaura, das 8h às 18h.

Confira balanço do serviço realizado no primeiro semestre:

– Manutenção da estrada do Bosque dos Ipês (entrada da Escola Municipal José Primo de Melo)

– Manutenção das estradas da região do Pirapitinga (estrada da Copasa)

– Manutenção das estradas na região do Córrego D’água.

– Construção da ponte sobre o Córrego Fundo.

– Construção de mata-burros na região do Córrego do Sal.

– Reconstrução de três mata-burros, roçada e retirada de esgoto na estrada Araxá-Argenita

– Reconstrução de dois mata-burros na estrada do Quebra-Canga

– Limpeza de esgoto na estrada da Balança

– Construção da Ponte dos Poços

– Reforma de mata-burro na estada do Garimpo

– Reforma de três mata-burros na estrada Região dos Poções

– Reforma de uma ponte, limpeza de mata-burros e roçada das estradas dos Fazendeiros

– Roçada e capina das escolas: Itaipu, Bosque dos Ipês, Boca da Mata e Mourão Rachado

– Reforma da ponte na região do Itaipu (Brás)

– Estrada do Itaipu: reforma com serviço de solda em mata-burro KM-712, reforma de ponte e mata-burro no KM-714

– Roçada e limpeza de esgoto na estrada do Avon

– Limpeza de esgoto e reforma de três mata-burros na estrada da Antinha

– Limpeza de esgoto na estrada da Escola Padre Inácio (Bosque dos Ipês)

– Construção de mata-burros Estrada do Tamanduá

– Reconstrução de mata- burros na região do Pirapitinga

– Reconstrução da ponte Pirapitinga

– Reforma da ponte na estrada da Balança