Prefeitura realiza operação tapa-buracos nos bairros do Setor Norte

A Administração Municipal através da Secretaria de Serviços Urbanos está executando operação tapa-buracos nos bairros Villa Mayor, Jardim Natália e Pão de Açúcar. O secretário, Marco Antônio Rios, informa que as ruas desses bairros têm uma característica diferente porque o asfalto apesar de ter pavimento recente, inaugurado em 2012, está completamente deteriorado na parte mais baixa. Não é recapeamento mas foi necessário demolir praticamente toda a parte lateral da pista. “Em algumas situações nos loteamentos mais novos, especialmente nos loteamentos onde foram implantados os programas Minha Casa Minha Vida, infelizmente o pavimento é de péssima qualidade e a prefeitura tem muito trabalho na recuperação e manutenção desses pavimentos”, ressalta Marco Antônio.

O vereador Adolfo Maurício da Silva, comenta que esse trabalho representa importante ligação entre Câmara e Prefeitura em prol da população. Tínhamos essa rua praticamente intransitável, esse ano foi atípico, choveu muito e atrasou um pouco a obra, mas graças a Deus a rua está sendo arrumada. “Estamos atentos a tudo na cidade, sou representante do setor e levei o problema ao conhecimento do prefeito. A gente entende que quando existe parceria as coisas acontecem e assim a cidade flui. Só temos agradecer à Administração Municipal e ao secretário Marco Antônio Rios”.

A presidente da Associação dos Moradores dos bairros Villa Mayor e Jardim das Oliveiras, Loren Cristina, ressalta que os moradores estão muito felizes com o trabalho realizado no bairro, principalmente na Rua Venícia Lúcia dos Santos, que é uma importante via de ligação entre os bairros e o centro da cidade, onde passa o transporte coletivo. “Estamos muito felizes foi um pedido feito ao vereador Adolfo, o bairro estava difícil de trafegar. Agora a prefeitura veio arrumar e quero agradecer em nome da população ao vereador Adolfo Segurança e à Prefeitura Municipal”.