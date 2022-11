Prefeitura realiza repasse de mais de R$ 3 milhões de verbas para projetos sociais voltados à Terceira Idade

Para assegurar não apenas a longevidade, mas a qualidade de vida e a satisfação pessoal em envelhecer, projetos sociais voltados para a Terceira Idade proporcionam ao público idoso um ambiente de convivência e integração social.

Com o objetivo de garantir esse direito, a Prefeitura de Araxá promoveu, nesta sexta-feira (11), o repasse de R$ 3.005.624,52 para 13 projetos sociais destinados à Terceira Idade. O recurso é oriundo do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso, via incentivo fiscal da empresa CBMM.

O ato contou com a participação do prefeito Robson Magela; do secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz; da presidente do Conselho Municipal do Idoso, Wanêssa Borges; do representante da CBMM, engenheiro Marcos Antônio Lemos Júnior; do presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios, dos vereadores Evaldo do Ferrocarril, Pastor Moacir, Valtinho da Farmácia e João Veras, secretários municipais, representantes das entidades beneficiadas e imprensa.

O Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso é um instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltados às pessoas idosas, com vistas a assegurar os seus direitos sociais. No total, foram contempladas nove entidades assistenciais que irão desenvolver projetos aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso.

O prefeito Robson Magela destacou a importância da implementação de ações voltadas para a mobilidade, cultura, saúde e tecnologias que visam atender a Terceira Idade. “Essas entidades prestam serviços com qualidade, atenção e cuidado com os idosos, e isso é uma obrigação do Município. A Prefeitura de Araxá reforça esse total apoio à população idosa para que possam envelhecer ativamente saudáveis”, explica.

Para o representante da CBMM, Marcos Antônio Lemos Júnior, o recurso destinado pela empresa às instituições tem como foco a transformação social da sociedade. “Os nossos investimentos sociais estão focados no esporte, na saúde, na educação e na cultura, e com isso a gente acredita fortemente que podemos construir uma sociedade melhor para o nosso futuro”, reforça.

Segundo o secretário Wagner Cruz, o Terceiro Setor desenvolve um papel fundamental à população com ações e projetos desenvolvidos pelas entidades assistenciais do município. “Essas instituições promovem projetos importantíssimos voltadas para os idosos. Portanto, é fundamental que a Administração Pública apoie instituições sérias que garantam o direito constitucional da Terceira Idade”, reitera.

De acordo com o presidente da Associação do Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Club de Araxá, João Tobias Rodrigues, a atenção dada à pessoa idosa pelo Município é importantíssima. “Antigamente não tínhamos todo esse apoio e é um ato muito bonito. Em meio à atualidade, a gente acha espaço para cuidar das pessoas, a essência se traduz no amor. Essas atitudes vêm para a gente lembrar das pessoas e do amor, salientar e ajudar na mudança necessária. Estamos muito felizes com a verba que recebemos”, diz.



Entidades beneficiadas



Comunidade Unida Pelos Idosos de Araxá (Cuidar)

– R$ 67.805,28 (Fraldas Solidárias)



Instituto das Artes e Movimento (Movart)

– R$ 273.758,11 (Movasse 3ª Edição + Cultura)

– R$ 363.632,39 (Movasse 3ª Edição + Saúde)



Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara)

– R$ 206.149,68 (Acolher 3ª Edição)



Centro de Formação Profissional Júlio Dário

– R$ 204.112,12 (Ressignificante)

– R$ 81.544,52 (Conectividade 60+)



Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta)

– R$ 417.758,40 (60+ Novo Jeito de Viver)

– R$ 262.065,60 (Envolver 60+)



Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá (Apae)

– R$ 389.657,67 (Vida + Ativa)



Associação Obras Sociais Augusto de Lima

– R$ 310.094,04 (Anjos das Fraldas)

– R$ 45.900,00 (Envelhecer com Plenitude)



Associação do Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Club de Araxá

– R$ 72.512,95 (Manutenção da Sede e Compra de Cadeiras)



Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama)

– R$ 310.633,76 (Novas Primaveras)