Prefeitura repassa terrenos para mais seis empresas se instalarem no DI

Uma reunião de trabalho marcou a entrega de novos terrenos do Distrito Industrial (DI) de Araxá nesta segunda-feira, 29 de julho. O prefeito Aracely de Paula, assinou os contratos previstos na Lei nº 7.143/2017, do Programa de Incentivo para Instalação e Expansão de Empresas (Proemp). A Administração Municipal, promoveu a doação de áreas industriais localizadas no DI para seis empresas que cumpriram as exigências legais do programa. O evento contou com a participação de secretários, vereadores, imprensa e convidados. Aracely informou que criou o Distrito há muitos anos, ele ficou desativado, foi revitalizado e hoje o espaço é disputado pelas empresas. Ressaltou ainda que o repasse dos terrenos foi um trabalho feito com muito critério e seriedade, dando segurança tanto aos investidores quanto à prefeitura. “São indústrias sérias que entendem o momento vitorioso vivido em Araxá. Vão gerar mais de 500 empregos diretos e muitos indiretos. Demos o apoiamento, temos a seriedade e convicção de que devemos trabalhar pela implantação do Distrito Industrial II”, reforçou o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, explicou que é papel da prefeitura incentivar e fomentar novos negócios no município com geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico. “Faz parte da estratégia da Administração, atrair empresas de qualidade para gerar empregos de qualidade. O prefeito assinou novos contatos com seis empresas, algumas em processo de expansão ou instalação e outras saindo do perímetro urbano. A partir da posse do terreno as empresas já começam a erguer os empreendimentos nos novos espaços”, afirmou o secretário.

O diretor da Industria de Louças Sanitárias Santa Clara, Evandro Lusvarghi, que também é presidente da Câmara Setorial dos Empresários do Distrito Industrial, comentou que o executivo e o legislativo estão unidos para incentivar o crescimento da cidade. “Enquanto no país todo mundo está reclamando, Araxá corre ao contrário, estamos construindo. Isso se deve ao prefeito Aracely de Paula que nos dá a segurança para investir. A gente acredita que outras empresas virão e Araxá vai estar sempre na vanguarda dos acontecimentos”, finalizou o empresário.

As empresas contempladas foram:

– João Pedro Indústria e Comércio de Alimentos Ltda,

– Laticínio Taquari Ltda,

– Senco Operação e Manutenção Industrial Ltda,

– Brasil Inspeção de Equipamentos Industriais Ltda,

– Fertitrading Indústria de Fertilizantes Ltda,

– Indústria e Comércio de Louças Sanitárias Santa Clara Ltda.