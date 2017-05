Prefeitura revitalizará acesso ao setor norte da cidade

A antiga sede da Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria será doada em definitivo para o município. O acordo foi firmado durante a reunião entre o prefeito Aracely de Paula e o deputado Bosco com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, em Belo Horizonte, na última semana.

Com a cessão do imóvel, a Prefeitura de Araxá revitalizará o acesso ao setor norte da cidade e, consequentemente, ao Complexo do Parque do Cristo, um dos principais pontos turísticos do município. O imóvel, localizado na avenida Ananias Teixeira, no bairro Santa Rita, onde atualmente está situado a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, será demolido para melhorar o trânsito na região.

Segundo Aracely, a secretária será transferida para o Centro Administrativo para possibilitar a demolição deste prédio antigo. No local será construído uma moderna praça e rotatória, facilitando o acesso aos bairros do Setor Norte. O Secretario Estadual se mostrou sensível a reivindicação de Araxá e também sinalizou com a intenção de revolver a questão o mais rápido possível. ”

Trânsito na Região

A revitalização também contribuirá para a criação de uma nova alternativa para o trânsito no Setor Norte da cidade. Com o objetivo de dar mais fluidez ao trafego no acesso ao bairro Urciano Lemos e adjacências, o prefeito Aracely de Paula autorizou recentemente a ligação da rua Maria de Lurdes Moreira (paralela a av. Washington Barcelos) à avenida Ananias Teixeira no bairro Santa Rita.

A intervenção irá transformar o trânsito na região e possibilitará que a avenida Washington Barcelos se torne mão única no trecho entre a Igreja de Santa Rita e a avenida Pedro Paula Lemos. A obra fará com que os veículos que trafegam no sentido Urciano Lemos passem exatamente pela av. Washington Barcelos e, quem for no sentido contrário, rumo a av. Ítalo Ros, passe pela rua Maria de Lurdes Moreira.

O novo trecho desta via terá uma extensão de 110 metros fazendo com que ela chegue até a av. Ananias Teixeira. A rua Maria de Lurdes Moreira terá neste trecho 10 metros de largura e mais 2,5 metros de passeios de cada lado.