Prefeitura segue com ações educativas de combate à Covid-19

A Prefeitura de Araxá continua a ação educativa no comércio de prevenção em combate ao coronavírus. Durante esta semana, fiscais da Vigilância Sanitária Municipal estão percorrendo estabelecimentos no Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel e na avenida Washington Barcelos, no Setor Norte.

Cada estabelecimento está recebendo um ofício com orientações e normas de condutas preventivas que devem ser cumpridas, de acordo com decretos vigentes, e assina um termo de consciência.

Já as blitze educativas também prosseguem esta semana durante a noite em bares, restaurantes e lanchonetes. Além de fiscais da Vigilância Sanitária, esta ação reúne agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e conta com apoio da Polícia Militar.

“São informações importantes levadas aos comerciantes e que intensificam o nosso trabalho de combate ao coronavírus, com o objetivo de diminuir o número de pessoas infectadas. O coronavírus não acabou, mas, com cada um fazendo a sua parte, vamos conseguir vencer essa pandemia”, reforça o prefeito Robson Magela.