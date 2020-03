Prefeitura vai realizar Campanhas de Vacinação contra Influenza e Sarampo

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, programa as Campanhas de Vacinação Contra Influenza e Sarampo a partir da próxima segunda-feira, 23 de março, por recomendação do Ministério da Saúde.

Sarampo

As salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBS) UniCentro, UniNorte, Unisa, UniNordeste e UniOeste estarão reservadas para as vacinas de rotina e as doses relacionadas ao sarampo para o público de 20 a 49 anos entre 7h30 e 20h. O encerramento está previsto no dia 22 de maio. Confira o horário de funcionamento de cada unidade, de segunda a sexta:

UniCentro: das 7h30 às 16h30

UniNorte: das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30 / Horário estendido para vacinas de rotina na quinta-feira, das 16h às 19h

Unisa: das 7h30 às 16h30 / Horário estendido para vacinas de rotina na segunda-feira, das 17h às 20h

UniNordeste: das 7h30 às 12h30

UniOeste: das 7h30 às 12h30 (segunda, quarta, quinta e sexta-feira) / das 11h30 às 16h30 (terça-feira) / horário estendido para vacinas de rotina na terça-feira, das 17h às 19h

Influenza

Idosos e profissionais de saúde serão atingidos com a 1ª fase da Campanha de Vacinação Contra Influenza até o dia 15 de abril. Para evitar aglomerações em ambientes fechados como prevenção ao COVID-19, os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei) Professora Maria das Dôres Faria da Fonseca (Setor Oeste) e Doralice Afonso (Setor Nordeste), as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emei) Alice Moura (Setor Sul), Professor Nelson (Setor Leste) e Leonilda Montandon (Caic – Setor Norte) e o Colégio Dom Bosco (Centro) estarão à disposição somente para o público acima de 60 anos das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Em relação aos profissionais de saúde, recomenda-se que quem estiver trabalhando têm prioridade na campanha e devem se imunizar em todos os hospitais da cidade, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e nas UBS.