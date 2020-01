Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia está com inscrições abertas

Com o objetivo de incentivar a produção da pesquisa científica e tecnológica no Brasil, a CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), líder mundial no fornecimento de produtos e tecnologia do Nióbio, realiza a segunda edição do Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia.

Com dois prêmios de 500 mil reais, a premiação possui duas categorias: Ciência, que reconhece pesquisadores que colocaram o Brasil em destaque no cenário científico mundial, e Tecnologia, que prestigia profissionais cujos trabalhos geraram impactos relevantes ao país no desenvolvimento de aplicações práticas. Podem se inscrever profissionais de todo o país que tenham concebido produtos, processos, metodologias ou serviços inovadores nas áreas de Ciências da Computação, Ciências da Terra, Ciências da Vida, Engenharias, Física, Matemática e Química. Instituições de ensino, associações e empresas também podem indicar candidatos ao prêmio.

O regulamento completo está disponível no site: https://www.premiocbmm.com.br/

As indicações e inscrições devem ser realizadas, gratuitamente, até o dia 28 de fevereiro.

Sobre o Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia

O Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia foi criado em 2019 com o objetivo de reconhecer o legado de pesquisadores que contribuem significativamente para o desenvolvimento do Brasil. Para concorrer, os pesquisadores se inscrevem voluntariamente ou são indicados por profissionais renomados nas áreas de Ciências Exatas e Engenharias. Em sua primeira edição, o Prêmio recebeu 83 inscrições, vindas de todo o país.

Sobre a CBMM

A CBMM é líder mundial no fornecimento de produtos e tecnologia do Nióbio. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Holanda, Cingapura, Suíça e Estados Unidos, a CBMM conta com mais de 2 mil profissionais altamente qualificados e dedicados, fornecendo produtos e tecnologia de ponta para mais de 500 clientes em mais de 50 países.