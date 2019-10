Prêmio Mérito Empresarial homenageia Governo de Minas em Araxá

O Governo de Minas foi homenageado na entrega do Prêmio Mérito Empresarial 2019, em Araxá, neste sábado (26). Representado pelo secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira, o governador Romeu Zema foi condecorado com o Destaque de Honra em Administração Pública, pelo trabalho em prol de Minas Gerais. A premiação, iniciativa da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (Federaminas), teve em 2019 o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) para a criação de uma categoria inédita, voltada à temática ambiental.

O Prêmio Mérito Empresarial marcou o encerramento do “XXII Congresso das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais – Realize-se”. O congresso organizado pela Federaminas começou no dia 24/10 e reuniu presidentes, diretores e executivos das Associações Comerciais.

Na entrega do Mérito Empresarial foram premiados os empresários do ano, indicados pelas associações por se destacarem suas comunidades com ações de interesse da coletividade. Em nome do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema (Semad, Feam, Igam e IEF), o secretário Germano participou da entrega da condecoração especial direcionada às boas práticas voltadas à preservação do meio ambiente.

Durante o evento, o secretário destacou o importante trabalho do governador Romeu Zema em resgatar o Estado, através do ajuste das contas públicas e da indução ao desenvolvimento sustentável, além de atuar ainda na organização da máquina pública primando pela eficiência para prestar os serviços que o cidadão espera.

Sobre a condecoração na área ambiental, Germano Vieira explicou que a Semad foi uma indutora da premiação de sustentabilidade, junto à Federaminas. “São diretrizes da secretaria, fomentar e apoiar todos os setores da economia na busca de caminhos cada vez mais transparentes, objetivos e sustentáveis em suas práticas”, afirmou o secretário.

O congresso

Durante o evento, o empresariado mineiro pôde participar de inúmeras palestras, treinamentos técnicos e debates que permitiram uma intensa troca de experiências entre as lideranças, além de maior aproximação dos empresários com o movimento associativista mineiro.

A programação contou com mais três eventos paralelos: uma “Feira de Startups” para geração de oportunidades de negócios; um “Encontro de Jovens Empresários” para promover e incentivar o desenvolvimento da cultura jovem empreendedora do estado de Minas Gerais e o “Encontro Internacional das Mulheres”, em que foram recebidas mulheres empreendedoras de vários países.