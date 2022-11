Procon Araxá dá dicas sobre a Black Friday

A Black Friday é uma mega promoção dos varejistas que geralmente ocorre na quarta sexta-feira de novembro. Este ano, o evento acontece no dia 25 e traz muita expectativa para o comércio local.

O evento originalmente tem duração de 24 horas, com a finalidade de renovar os estoques para as vendas de final de ano, sendo para o consumidor uma boa oportunidade para adiantar as compras de Natal.

Os descontos podem chegar a até 80% do valor original, porém, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Araxá) alerta que muitas empresas se aproveitam do evento para enganar os consumidores.

Além da “maquiagem” dos preços, as maiores queixas após as compras da Black Friday são produtos não entregues, atrasos na entrega, produtos trocados ou danificados ou com vícios de qualidade.

Sendo assim, o Procon Araxá dá algumas dicas para garantir ao consumidor compras mais seguras.

– Pesquise preços antes do Black Friday e em vários sites;

– Pesquise preços pelo menos duas semanas antes da promoção em sites distintos para ter uma boa base de comparação, levando em consideração o que procuram de verdade e não se deixando levar por impulso;

– Cadastre-se nos sites das lojas confiáveis que vão participar do Black Friday;

– Só compre em sites idôneos. Desconfie de preços muito abaixo do preço médio praticado no mercado;

– Verifique se o site possui reclamações formalizadas contra ele nos órgãos de defesa do consumidor. No site deve constar o endereço físico da loja, telefone para contato, e-mail, razão social e CNPJ. Verifique, ainda, se aparece um cadeado na barra de endereços que evita o vazamento de dados durante a transação. Entre no site da Receita Federal e confira se a situação cadastral do e-commerce não aparece como baixada, cancelada ou inativa;

– Não clique em e-mail de promoções, mesmo que seja de lojas conhecidas. Prefira acessar as páginas dos fornecedores e buscar pelo produto que você se interessou. Cuidado, também, com as ofertas e vales-presentes recebidos pelas redes sociais, SMS, WhatsApp e Instagram (perfis fakes);

– Leia o site atentamente. É comum que algumas lojas mudem as políticas de troca e devolução dos produtos em promoção. Por isso, verifique se no site contém informações sobre a política de troca e devolução de produtos, prazos de entrega, formas de pagamento. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a loja. Fique atento às frases escritas no rodapé da página;

– Muito cuidado com boletos fraudados. É fundamental se certificar que o nome do beneficiário e o CNPJ estejam no nome da loja ou da processadora de pagamentos utilizada pelo e-commerce;

– Guarde toda documentação relacionada com a compra, como e-mails trocados, número do pedido, recibos, notas fiscais, números de protocolos, dentre outros. Esses documentos serão de extrema importância para resolver qualquer problema que surja;

– Exija a Nota Fiscal e o Termo de Garantia dos produtos eletrônicos e eletrodomésticos;

– No momento da compra evite os horários de pico (meia-noite, meio-dia e após às 18h). Nesses horários os sites poderão estar congestionados e a conclusão da compra pode não se efetivar;

– Planeje-se. Elabore uma lista de desejos e não compre por impulso para não exceder seu orçamento e se endividar;

– Denuncie as irregularidades e ofertas falsas.

De acordo com a secretária executiva do Procon Araxá, Belma Nolli, toda informação passada ao consumidor através de publicidade torna-se obrigação e deve ser cumprida pelos lojistas e fabricantes.

“Além disso, os direitos do consumidor valem também na Black Friday e nas compras feitas pela internet, quando o fornecedor estiver estabelecido no Brasil. Como a compra é feita fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de se arrepender da compra em até sete dias da data do recebimento da mercadoria”, completa.