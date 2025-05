Procon Araxá triplica capacidade de atendimento com reforço na equipe de estagiários

Mais agilidade e mais pessoas atendidas. O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Araxá ampliou sua equipe de estagiários e agora irá triplicar a média diária de atendimentos à população a partir da próxima segunda-feira (5).

Com a ampliação, o órgão passa a contar com seis estagiários atuando diretamente no atendimento ao público. Antes, eram realizados cerca de sete atendimentos por dia. Agora, serão aproximadamente 20 atendimentos diários.

Para isso, o agendamento continua sendo realizado pelo site da Prefeitura de Araxá, com quatro horários disponíveis em cada um dos seguintes turnos: 9h, 10h30, 12h e 13h.

Outra novidade é a implantação do atendimento preferencial para advogados, conforme estabelece a Lei Estadual nº 23.902/2021. A norma garante prioridade no atendimento a profissionais da OAB que estejam representando clientes, desde que munidos da carteira funcional.

Segundo o secretário executivo do Procon Araxá, Ezequiel Dias Borges, a iniciativa integra um conjunto de ações da atual gestão para fortalecer a proteção dos consumidores no município.

“A ampliação da equipe permite organizar melhor a triagem das demandas, agilizar os atendimentos e reduzir o tempo de espera. Isso garante um serviço mais acessível e eficiente para quem busca orientação ou precisa resolver conflitos com empresas e prestadores de serviço”, destaca.