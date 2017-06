Produtora do Queijo Araxá Branco recebe prêmio Super Ouro na França

A produtora de Queijo Minas Artesanal, Marli Leite, do município de Sacramento, na região de Araxá, foi a grande vencedora do prêmio Super Ouro do Mondial du Fromage de Tours (Salão Mundial do Queijo), realizado na França. Ela e o marido, Joel Leite, da Fazenda Caxambu, são atendidos há mais de dez anos pela Emater-MG.

No total, 12 queijos produzidos no estado foram premiados no concurso onde participaram mais de 700 produtos de 32 países.

O casal vencedor do concurso, possui uma longa tradição na produção de queijos. O trabalho na Fazenda Caxambu, vai desde a sanidade e alimentação do rebanho até a produção final.

A Emater-MG orienta os produtores em relação às boas praticas de manipulação do queijo e prestou assistência durante a certificação da queijaria junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

A veterinária da Emater-MG, Sílvia Passos, integra a equipe que presta assistência técnica ao casal de Sacramento. Segundo ela, os produtores fazem parte do Programa Queijo Minas Artesanal, desenvolvido pela empresa, desde 2007. Ela ressalta que a atuação do trabalho em família tem sido muito importante para a vitória e que o casal agora busca apliar o mercado apara obter o Sisbi, um selo do Ministério da Agricultura que permite que o produto seja comercializado em todo o país.

A produção de queijo da Fazenda Caxambu está entre 50 e 70 peças por dia. A comercialização é feita principalmente no município e região. A premiação na França foi recebida por Marli Leite, que está participando de uma missão técnica promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg), em parceria com a ONG SerTãoBras.

Queijos de Minas Gerais premiados no Mondial du Fromage de Tours (Salão Mundial do Queijo)

Super Ouro:

Araxá – Fazenda Caxambu – produtora Marli Leite (município de Sacramento)

Prata:

Canastra – Capela Velha

Serro – casca lavada – Cooperativa do Serro

Serro – casca ácaros – Cooperativa do Serro

Canastra – Vale da Gurita

Canastra – Reinaldo de Faria Costa (município de Vargem Grande)

Serro – Queijo Kankrej – Túlio Madureira

Sul de Minas – Santo Casamenteiro – Queijos Cruzília

Bronze:

Campo das Vertentes – Sabores do Sítio – Lúcia Resende (município de Tiradentes)

Serro – Queijo Gir – Túlio Madureira

Sul de Minas – Queijo d’Alagoa – Osvaldo Martins de Barros Filho