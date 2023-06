Proerd forma 660 alunos da Rede Municipal de Educação

Ensinar a escolher uma vida segura e saudável. Este é o objetivo do Programa Educacional de Resistência as Drogas (Proerd), da Polícia Militar, que realizou a formatura de 722 alunos com faixa etária entre 9 e 12 anos, sendo 660 da Rede Municipal de Educação, em solenidade realizada na noite desta segunda-feira (5).

A solenidade referente à turma do 1º semestre foi realizada no Sesc Araxá e contou com a presença em massa de familiares da garotada. Coordenada pelo major Anderson de Pinho Santos, a Administração Municipal esteve representada pelo prefeito Robson Magela e pela secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, na mesa de solenidade.

O Proerd consiste em uma ação conjunta entre a Polícia Militar, escolas e famílias, com o objetivo de prevenir e reduzir o uso indevido de drogas e a violência entre estudantes e oferece atividades educacionais em sala de aula.

As aulas foram ministradas através de 10 lições, com encontros semanais, para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, através da sargento Shirley Cristina Barbosa e dos cabos José Antônio Barreto Júnior e Thaís Marins Borges.

A cerimônia também marcou a premiação com medalhas aos alunos destaques, e os três primeiros colocados no Concurso de Redação ganharam troféus e bicicletas.

Gabriel Augusto Gomes de Oliveira, aluno do 5º ano da Escola Municipal Pio XII, foi um deles, e fala sobre o aprendizado proporcionado pelo Proerd.

“As aulas foram ótimas e eu aprendi muito. Elas foram inovadoras porque eu aprendi várias lições que eu não sabia como, por exemplo, a minha vó é fumante e hoje posso ensinar a ela sobre o mal que o cigarro faz na vida da gente”, conta.

O prefeito Robson Magela parabenizou o 37º Batalhão de Polícia Militar pela realização desta importante iniciativa e reforça a parceria com a Prefeitura de Araxá.

“Preparar as crianças contra as drogas é um trabalho heroico e programas como o Proerd devem ser realidade constante em nosso município. Ficamos imensamente felizes em poder ver tantas crianças e familiares reunidos por uma causa tão nobre, e não vamos medir esforços para continuar cuidando dos nossos alunos, que são o nosso futuro”, conclui o prefeito.