Programa Pequeno Jardineiro recebe uniformes e EPI’s

Social, entregou os novos uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os 100 adolescentes que participam do Programa Casa do Pequeno Jardineiro. O evento aconteceu nesta sexta-feira, 17, com a presença da Secretária de Governo, Lucimary Ávila e também do Secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Cunha, do Superintendente de Fazenda, Leovander Gomes Ávila e da coordenadora do programa Edna Campos.

Moisés afirma que o Programa Casa do Pequeno Jardineiro é um projeto social que utiliza as técnicas ambientais para atrair os adolescentes e oferecer para eles um primeiro contato com o mundo do mercado de trabalho. “São adolescente em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos bairros da cidade que passaram por um processo de seleção com assistentes sociais e psicólogos”. Segundo ele, o curso tem duração de um ano e está sendo disponibilizado também uma grande quantidade de ferramentas que são utilizadas no dia-a-dia dos alunos da Casa do Pequeno Jardineiro”, explica Moisés.

A secretária Lucimary destaque que a Casa do Pequeno Jardineiro é um projeto muito importante para a Administração Municipal e que vem crescendo muito nos últimos anos. “O prefeito Aracely de Paula faz questão de oferecer todas as condições necessárias para o pleno desenvolvimento de projetos como este em todos os setores da administração. O Pequeno Jardineiro representa a primeira oportunidade de crescimento pessoal e profissional para centenas de crianças, jovens e adolescentes. Esta oportunidade é fundamental para eles crescerem e seguirem a vida com sucesso depois desta experiência. É muito bom ver a alegria dos adolescentes que participam do programa e está alegria é a nossa satisfação”, conclui Lucimary.