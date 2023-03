Projeto Belo Banho contempla 50 imóveis de idosos de baixa renda em Araxá

Mais qualidade de vida e dignidade a quem precisa. A Prefeitura de Araxá vai iniciar a reforma de banheiros de 50 imóveis de idosos de baixa renda contemplados pelo projeto Belo Banho. Esta é a última etapa do processo que foi iniciado com o cadastramento de idosos inscritos no CadÚnico, visita técnica e análise da estrutura dos espaços, pré-seleção e sorteio final. O objetivo é garantir segurança, acessibilidade e mais qualidade de vida aos beneficiados.

A reforma contempla a instalação de barras de apoio, piso antiaderente e demais materiais e reparos que atendam as normas técnicas de segurança e acessibilidade.

“O banheiro é o local em que ocorrem mais acidentes graves por causa da umidade, que torna o ambiente escorregadio. O idoso contando com itens que garantam aderência, apoio, acessibilidade e segurança, ele fica mais confiante para o uso do banheiro”, acrescenta o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz.

O aposentado Ademósio Gervásio, de 67 anos, morador do bairro Abolição, foi um dos contemplados com o projeto. Ele fala sobre a felicidade em poder contar com a reforma do seu banheiro. “Eu não tinha condições de reformar, a gente ganha pouco, eu e minha esposa tomamos remédios, são muitas despesas. Eu acho muito importante que a Administração Municipal pense nos bairros, nas periferias. Estou muito feliz e grato de poder fazer parte desse projeto, de coração”, destaca.

O prefeito Robson Magela ressalta que, além de dignidade para os idosos, o projeto também beneficia os lares atendidos na questão econômica. “Por meio do projeto, em vez desses idosos e seus familiares gastarem seus rendimentos para reformar ou adaptar o banheiro dessas residências, eles utilizarão o dinheiro para outras prioridades, como manter as contas em dia”, diz o prefeito.

O Belo Banho conta com recursos do Fundo Municipal do Idoso e a Prefeitura de Araxá entra com a contrapartida de fornecimento de equipe técnica e gestão do projeto.