Projeto inovador coloca estudantes no comando da Biblioteca da Escola Dona Gabriela

A Biblioteca Sofia Tannus Malki, da Escola Municipal Dona Gabriela, é palco de um projeto inovador que coloca os alunos no centro da gestão do espaço. Desde abril de 2023, os estudantes assumem o comando da biblioteca, cuidando da entrada e empréstimo de livros, além da organização do acervo, o que reforça o protagonismo estudantil e torna a leitura mais atrativa dentro da escola.

A iniciativa faz parte do projeto “Biblioteca: Lugar de Fantasia e Aventura através da Literatura”, que surgiu com o objetivo de despertar o gosto pela leitura e desenvolver a autonomia dos estudantes nas funções desempenhadas dentro da escola.

Esse modelo inovador, considerado piloto, já desperta o interesse da Secretaria Municipal de Educação em expandir a experiência para outras escolas da rede. Entre as atividades realizadas estão o Trânsito Literário, que abre a leitura para toda a comunidade escolar, o Recreio Literário, apresentações culturais e a criação do “Hit da Biblioteca”, desenvolvido pelos alunos para aproximar ainda mais a literatura e criatividade.

O projeto vai além da gestão da biblioteca. Ele contribui para que os alunos se tornem leitores assíduos, fortalece a produção textual, estimula o senso crítico e amplia o vocabulário. No dia a dia, os estudantes estabelecem metas e tarefas que favorecem o desenvolvimento de competências socioemocionais e de habilidades como responsabilidade, compromisso, comunicação, pensamento crítico e criativo, além do respeito às diferentes formas de executar atividades.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a ação tem transformado a rotina escolar e reforçado o papel da biblioteca como espaço de formação.

“Esse projeto torna a leitura mais interessante, estimula os alunos a conhecerem diferentes gêneros literários, fortalece o vocabulário e o senso crítico. Além disso, ao assumir responsabilidades, os estudantes desenvolvem valores essenciais como compromisso, organização, cooperação e respeito. É uma experiência que amplia o aprendizado e contribui para a formação integral de cada aluno”, destaca.