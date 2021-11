Prova para ingresso no Ensino Técnico do Cefet-MG volta a ser presencial

O processo seletivo de ingresso em 2022 nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Cefet-MG será feito de forma presencial e, pela primeira vez, haverá somente provas de Língua Portuguesa e Matemática. As medidas foram tomadas visando beneficiar os estudantes na pandemia de coronavírus ainda vigente.

“A motivação principal para essas alterações tem caráter pedagógico: os impactos da suspensão de aulas presenciais foram sabidamente significativos sobre o desenvolvimento acadêmico de estudantes do Ensino Fundamental, sobretudo aqueles de escolas públicas, dadas as dificuldades de condições (materiais, econômicas, psicoemocionais) para a necessária construção de saberes previstas para cada etapa de ensino”, explica o diretor da Educação Profissional e Tecnológica do Cefet-MG, professor Sérgio Gomide.

O professor explica que, com a redução do número de campos disciplinares, acredita-se que o processo seletivo mais inclusivo e democrático, priorizando não os componentes curriculares específicos, mas a capacidade dos estudantes em resolver questões que envolvam o pensamento crítico e reflexivo. “É importante pontuar que o fato de as provas serem de apenas duas disciplinas não significa que saberes de outras áreas tenham sido deixados de lado. A equipe de elaboração das questões foi multidisciplinar, justamente para estimular questões mais amplas e interdisciplinares”, complemente.

O processo seletivo mais enxuto, contribuirá também para a redução do tempo de permanência dos candidatos em sala e, com isso, mitigar os riscos de contaminação ainda iminentes em muitas cidades em que o Cefet-MG atua.

Vestibular

O processo seletivo está com inscrições abertas até 6 de dezembro e as provas serão realizadas presencialmente no dia 23 de janeiro de 2022. São 2.238 vagas distribuídas em nove cidades do Estado.

Informações como cursos, quadro de vagas, pedido de isenção da taxa de inscrição, Sistema de Reserva de Vagas, entre outras, devem ser consultados no edital disponibilizado no site da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve) (www.vestibular.cefetmg.br).