Raphael Rios entrega ofício reivindicando retorno do Tempo Integral ao governador Romeu Zema

O vereador Raphael Rios entregou ao governador Romeu Zema um ofício reivindicando o retorno e informações oficiais sobre o Tempo Integral nas escolas estaduais de Araxá.

O ofício foi recebido durante a primeira solenidade oficial que o governador promoveu na cidade, com a entrega de viaturas para a Polícia Militar nesta segunda (3), e foi o assunto principal destacado por Raphael Rios no uso da tribuna nesta terça (4).

No ofício, também assinado por mais 12 vereadores, Raphael Rios demanda informações complementares sobre a situação e previsão de retorno das aulas em tempo integral na cidade.

“E também cobramos respostas oficiais da Secretaria de Estado de Educação sobre os atuais trâmites para o retorno deste projeto, já que o último contato demonstrou apenas uma possível volta do Tempo Integral para este segundo semestre”, relatou Raphael.

Anexo ao ofício estava um CD com a gravação da audiência pública promovida no dia 23 de maio no plenário da Câmara, solicitado por Raphael a pedido do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG).

A pauta apresentou que 14 escolas de Araxá perderam o Tempo Integral, deixando 100 professores desempregados e afetando 1,4 mil alunos. As principais demandas são do 1° ao 5° ano.

“Sabemos da grave crise financeira que assola nosso Estado, porém, investir em Educação é trabalhar para o desenvolvimento de Minas Gerais. Tivemos a oportunidade de entregar diretamente ao governador a cobrança do retorno do Tempo Integral, e esperamos que a cidade seja atendida já para este segundo semestre”, acrescentou o vereador.

Raphael indica pagamento em parcela única do retroativo do Piso da Educação

O projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder o reajuste de 2019 do Piso Nacional da Educação, enfim, foi protocolado pelo Poder Executivo e aprovado na Câmara Municipal. Raphael Rios considerou o fato de o projeto ter sido enviado somente em junho como um desrespeito aos professores, mesmo sendo retroativo a janeiro.

“É uma lei federal, um piso federal, e nada justifica esse projeto ter sido enviado somente agora”, lamentou.

O vereador apresentou indicação ao prefeito Aracely de Paula solicitando para que os retroativos sejam pagos na folha de pagamento de junho, uma vez que essa informação não constava no projeto. Todos os vereadores assinaram a indicação e aguardam esse pagamento em cota única.

Demais ações

– Destacou a implantação do símbolo do autismo nos assentos prioritários dos ônibus do transporte público urbano, demanda atendida pela direção da empresa Vera Cruz Transportes.

– Indicação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para recapeamento da rua Sargento Gislei Oliveira Reis, no bairro Pão de Açúcar 3.