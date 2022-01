Raphael Rios faz cobranças sobre o Jardim Esplêndido diretamente ao presidente da Caixa Econômica Federal

O presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios entregou, nesta terça-feira (11), diretamente ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, o Ofício de Gabinete n° 006/2022, que cobra agilidade para resolver a situação do Loteamento Jardim Esplêndido. Uma situação que está afetando cerca de 300 famílias que aguardam a entrega das casas.



Raphael fez o pedido em nome da Câmara Municipal. “Apresentei um ofício pelo Legislativo com pedidos de informações. Durante o encontro, tive a oportunidade de relatar os problemas dos mutuários com o atraso no loteamento”, explica.



O presidente da Caixa esteve na cidade para a inauguração da nova agência do banco em Araxá, na Avenida Imbiara. Após receber as informações, Pedro Duarte Guimarães pediu providências para as equipes técnicas do setor de habilitação e afirmou que vai acompanhar o caso.



Raphael Rios também assinou outro documento junto com o deputado estadual Bosco, prefeito Robson Magela e vice-prefeito, Mauro Chaves, que também trataram sobre o loteamento.