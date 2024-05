Raphael Rios faz fiscalização no Jardim Esplêndido junto com o IPDSA

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e o vereador Raphael Rios, realizaram uma inspeção nas obras do Residencial Jardim Esplêndido. A equipe técnica do Instituto fez um levantamento de todas as pendências que ainda precisam ser sanadas, entre elas: meio fio, calçada, sarjeta, asfaltamento de parte da avenida, ligação de esgoto, parte elétrica, entre outros.

O relatório será entregue à Construtora Marca Registrada que precisará fazer todos os reparos e concluir a parte estrutural para que seja iniciada a organização burocrática, como liberação do habite-se, ligações de água e energia elétrica, que será feita de forma individualizada por cada mutuário.