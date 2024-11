Raphael Rios firma parcerias para arborização em Araxá

Um compromisso feito em campanha – Cada voto, uma árvore – e abraçado pela comunidade araxaense, o projeto Raízes do Futuro de iniciativa do vereador Raphael Rios vai plantar 2.959 árvores em Araxá durante a próxima legislatura. Mesmo antes de começar seu novo mandato, Raphael já está articulando parcerias para garantir a execução desse programa de arborização que propõe implantar, gerir e conservar as áreas verdes já existentes, além ampliar a cobertura vegetal em toda a cidade.

O assunto foi tratado durante o uso da tribuna, na Reunião Ordinária desta terça-feira (05), quando Raphael divulgou as fotos de uma visita realizada recentemente à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) para conhecer o projeto Guardiões da Semente, idealizado por Ione Guimarães.

Também participaram da visita os empresários Juliano Vasconcelos (Ville Gestão Imobiliária) e Wellington Martins (BIT Educação e Negócios), além do Diretor da Apac, Ítalo Guimarães.

“Quando eu fiz esse compromisso na campanha eu não sabia quantos votos eu teria, nem como eu executaria o projeto, mas Deus é tão bom que já direcionou muitas conversas e muitas portas estão se abrindo”, disse.

Assuntos tratados na tribuna:

– Insalubridade para agentes de saúde e de combate às endemias – Raphael voltou a cobrar o pagamento do nível máximo, de 40% sobre o salário base da classe;

– R$ 10 milhões para o Hospital do Câncer de Patrocínio – Raphael anunciou o investimento do Governo do Estado na construção do hospital de Patrocínio, que é uma extensão do Hospital do Amor de Barretos. O anúncio foi feito pela deputada Estadual Maria Clara, ao lado do governador Romeu Zema. Raphael fez essa cobrança durante o uso da tribuna na Reunião Ordinária do dia 12 de março de 2024;

– Samu – Raphael anunciou que está concluída a parte burocrática envolvendo a área onde Samu será instalado, ao lado do Corpo de Bombeiros;

– Requerimento N.º 502 / 2024 – Que seja feito um estudo para a instalação de um acostamento na MG-428 sentido CBMM/Araxá (A via recebe trânsito pesado e a ausência desse espaço leva risco para motoristas e ciclistas que transitam naquela região.);

– Indicação N.º 503 / 2024 – Que seja feito um trabalho paliativo na área institucional do Jardim Europa II, localizado à rua José Ribeiro de Almeida. Em reunião recente na área, moradores solicitaram que a construção de uma quadra de esportes para atender um time de crianças que se formou na região. A área encontra-se sem qualquer equipamento público;

– Indicação N.º 823 / 2024 – Que seja feito um estudo de viabilidade para fazer uma ligação entre a Rua Dulce Mascarenhas Torres e a Avenida Tancredo Neves para melhorar a mobilidade na região, seja por uma escada, rampa ou o próprio asfaltamento de uma pequena passagem que fica aos fundos da Unisul, na Vila Silvéria;

– Indicação N.º 824 / 2024 – Que seja regularizado o fornecimento da Risperidona, medicamento amplamente utilizado para tratar determinados transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno bipolar e irritabilidade associada ao transtorno do espectro autista e que está em falta na Farmácia Municipal.

– Oportunidade incrível no Grupo Zema para PCD’s – Vagas exclusivas para PESSOAS com deficiência, oferecendo a chance de uma formação completa! Mais informações no link: https://www.portaldetalentos.senior.com.br/vacancy/9833c7c3-7015-47df-8015-c2427c90755b.