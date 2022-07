Raridades do antigomobilismo vão invadir estradas de São Paulo e Minas Gerais em viagem histórica

A preparação para uma longa viagem não difere muito daquela que todo proprietário de um carro moderno deve fazer. Nos últimos dias, o colecionador e empresário João Antônio Siciliano fez a troca de óleo, a análise do sistema de freio, alinhamento e balanceamento de rodas, revisão da parte elétrica. A manutenção preventiva, desta vez, tem uma motivação especial. É que o raro Ford 1931 De Luxe Phaeton carroceria 180 A vai percorrer 1200 quilômetros nos próximos dias; percurso de ida e volta até um dos encontros mais relevantes do antigomobilismo na América Latina, o Brazil Classics Kia Show. “Tudo começou informalmente. Um dos amigos propôs: vamos rodando? Muita gente foi abraçando a ideia e o grupo cresceu”, conta João.

Pelo menos quinze colecionadores de carros antigos devem participar da aventura por rodovias de São Paulo e Minas Gerais. O automóvel que vai puxar a fila é um Ford modelo T 1925. Na sequência, seguirão Fords das décadas de 1920 e 1930 e outros veículos como o Nash 1929 Cabriolet, o Plymouth Cabriolet 1934 e o Seagreve 1926 Speedster V12. “Já está quase tudo pronto. A previsão é de que parte do grupo saia de São Paulo na quarta-feira (27) pela manhã e se encontre com os demais em Campinas. Seguimos, então, sentido Araxá”, explica.

Rodando somente de dia e a uma velocidade média entre 70 e 80 quilômetros por hora, o grupo deve chegar à cidade mineira na quinta-feira (28) à tarde. “Além do passeio, do lazer, da troca de experiências, o objetivo é mostrar que os carros antigos principalmente dos anos 20 e 30 são aptos a rodar normalmente. São modelos raríssimos. Tenho certeza de que será uma viagem segura e inesquecível”, diz.

Brazil Classics Kia Show 2022

O Encontro Nacional de Carros Antigos em Araxá – Brazil Classics Kia Show 2022 – é uma realização do Veteran Car – MG, com o patrocínio máster da Kia. “Ressaltamos esse apoio da Kia, na pessoa do senhor José Luiz Gandini, que além de ser um excelente companheiro, se tornou um dos principais colecionadores do Brasil e teve a sensibilidade de perceber a importância de investir como patrocinador máster em um evento de tamanha dimensão e qualidade. Fica o nosso agradecimento em nome do antigomobilismo nacional”, diz o presidente do Veteran Car – MG, Oswaldo Borges da Costa Filho.

Neste ano, o evento volta a encher de charme a cidade mineira de Araxá, de 28 a 31 de julho. Duzentas e cinquenta raridades serão expostas nesta edição, que vai destacar conversíveis que fizeram história e estão no imaginário dos amantes do mundo dos carros antigos.Serão quatro dias com extensa programação que inclui ainda o leilão de automóveis, um desfile de carros antigos com premiação por categorias, uma feira de peças e atividades culturais.

Programação cultural

Esta será a segunda vez que o Encontro Nacional de Carros Antigos em Araxá terá uma programação cultural realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Mesmo antes do evento começar, três escolas públicas locais serão contempladas com a visita de um especialista em patrimônio cultural que fará uma palestra aos alunos e professores. Durante o Brazil Classics Kia Show haverá uma exposição fotográfica, intervenções cênicas, mostra de dança e peças teatrais. A música, lógico, também não poderia ficar de fora. Haverá uma programação diversificada, com muitos estilos e o melhor da música instrumental local e nacional.

Sobre o Veteran Car – MG

Alguns dos mais raros e significativos antigos do Brasil pertencem às coleções do clube mineiro Veteran Car. Além das raridades, o clube foi se tornando, em mais de 40 anos de atuação, uma referência nacional pelo elevado padrão de restauração dos automóveis e por promover o mais importante encontro do gênero, o Brazil Classics Show que acontece em Araxá nos anos pares. Nele, o Veteran de MG organiza o mais antigo e um dos raros leilões de automóveis clássicos do país.

Exibe também seu acervo em exposições e feiras, além de promover ralis de carros históricos e organizar a participação dos sócios em outros encontros de antigos no país. Analisa e certifica a originalidade dos “velhinhos” candidatos à “placa preta”, promove reuniões semanais (formais ou informais) entre seus diretores e sócios e se tornou fator importante no estímulo a novos colecionadores em Minas Gerais.

