Recanto do Idoso de Araxá promove campanha para arrecadação de alimentos

O Recanto do Idoso São Vicente de Paulo de Araxá realiza, neste mês de outubro, a campanha para arrecadação de alimentos. Estão sendo arrecadados leite, café, arroz, óleo, maizena, macarrão, farinha, açúcar e extrato de tomate.

“Mais uma vez estamos contando com a colaboração da população araxaense para continuarmos oferecendo um serviço de qualidade para os nossos idosos. Toda doação é bem vinda e no momento estamos precisando de alimentos”, ressalta a presidente do Recanto do Idoso, Maria Auxiliadora Araújo de Resende.

O Recanto do Idoso é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, com natureza de Instituição de Longa Permanência para idosos, de duração por tempo indeterminado. Atualmente, o Recanto abriga 48 idosos e para oferecer um serviço de qualidade a entidade conta com doações da população.

As doações podem ser entregues na sede Recanto do Idoso, localizada na rua São Luís, número 385, no bairro São Vicente.