Rede elétrica do bairro Vila Silveria, em Araxá, recebe melhorias na sexta-feira, 25

A Cemig informa que vai realizar melhorias na rede elétrica do bairro Silveria e proximidades, em Araxá, na sexta-feira, 25 de março. As obras contemplam a instalação de chave seccionadora e substituição de postes e cabos da rede de distribuição, além da realização de outras melhorias. Essas obras têm como objetivo garantir a continuidade do fornecimento de energia à população e melhorar as condições operativas do sistema elétrico.

Para que seja possível realizar as melhorias que vão beneficiar os moradores e preservar a segurança dos trabalhadores durante a execução do serviço, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários:

25 de março – das 12h às 17h

Rua Dulce Mascarenhas Torres, entre números 30 e 125

Rua Elaine Ribeiro Simões, número 70

Rua Maria Nunes de Souza, entre números 30 e 70

Av. Pedro Honorato da Silva, entre números 105 e 590

Rua Edmar Cunha, número 660

Rua Enéas Santos, entre números 255 e 600

Rua Mário José da Silveira, número 225

25 de março – das 14h às 17h

Rua José Torres de Araújo, entre números 13 e 225

Av. Prefeito Aracely de Paula, número 3665

Rua Romeu de Castro Alves, entre números 33 e 275

Rua Jorge Akel, entre números 65 e 355

Rua Enéas Santos, entre números 15 e 220

Rua Jason de Oliveira, entre números 24 e 395

Rua Domingos Di Mambro, número 850

Aviso de interrupção por e-mail

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber informações sobre interrupção programada para manutenção do sistema elétrico e alerta de contas em atraso. O serviço é gratuito e pode ser habilitado na Agência Virtual Cemig, disponível no site da empresa – www.cemig.com.br.

Segurança

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.