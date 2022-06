Reforma geral do Aeroporto Municipal de Araxá está na fase de implantação da nova cobertura

A reforma geral do Aeroporto Municipal Romeu Zema está na fase de reparo da cobertura do prédio. A condição estrutural do local foi recebida pela atual administração como um grande desafio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, o ponto mais crítico é na área de embarque, interditada desde 2020 por conta de uma forte chuva que danificou o telhado. Com a reforma completa do local, além da melhoria física, os voos comerciais, suspensos há mais de dois anos devido à pandemia, poderão retornar.

Toda a demanda conta com investimento de R$ 670 mil e está sendo executada pela empresa WN Locações e Serviços, ganhadora da licitação. A obra compreende readequações de ambientes, substituição de revestimentos, reforma de sanitários, pintura geral, além da recuperação do telhado.

A cobertura do terminal de passageiros já está sendo substituída por telhas novas de fibrocimento, mantendo as características originais da edificação. O local também contará com dispositivos de proteção que irão impedir a entrada de pombos na laje, o que gerava um enorme problema no local devido à proliferação de pragas. Foi feita também a correta impermeabilização da calha central, com aplicação de manta asfáltica.

O prefeito Robson Magela ressalta que a revitalização do Aeroporto Municipal vai proporcionar mais conforto e segurança, além de fomentar o turismo. “Essa obra faz parte dos nossos esforços em posicionar o município de Araxá no circuito do turismo nacional. É mais desenvolvimento para a cidade”, destaca o prefeito.