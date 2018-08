Região Norte ganha novo acesso

A via, situada paralelamente a Avenida Dâmaso Drummond, receberá melhorias programadas, anteriormente, pela Administração Municipal. Ela se tornará mais um importante meio de acesso ao Parque do Cristo, revitalizado recentemente na gestão do prefeito Aracely. Os investimentos no projeto são da ordem de R$ 420 mil. As obras começaram nesta semana e a previsão de execução é de 4 meses.

De acordo com o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, atualmente a avenida não está aberta à circulação devido a problemas estruturais, os quais comprometem a segurança do usuário. “Vamos corrigir o traçado da pista. Ela será uma avenida de pista única, com utilização apenas para subida, sentido Avenida Dâmaso Drummond para Avenida Washington Barcelos. Com isso, permitirá que a Rua da Banheira seja também uma pista com mão única, só que no sentido bairro-Centro. Teremos ali um binário, com uma via que vai ser recuperada e a rua da Banheira, com sentido contrário”, comenta o secretário.

Donizete acrescenta que a obra vai oferecer melhores condições de segurança e trafegabilidade. “O objetivo da Prefeitura é o aproveitamento dessa via, já que foi construída e não está sendo utilizada. Faremos o passeio dos dois lados e terá iluminação de LED. O referente percurso ficará em condições de utilização com segurança para pedestres e usuários”.

O prefeito Aracely observa que o estudo feito pela Administração buscou dar uma finalidade aquela via. “Cuidamos para que o projeto atendesse, da melhor forma, a todos que precisam se dirigir ao setor Norte. Ela passa, então, a ter utilidade, além de auxiliar bastante para melhoria do sistema viário daquela região. É um novo acesso que estaremos fazendo para a Avenida Washington Barcelos, Parque do Cristo e Feirão do Povo”, acrescenta.