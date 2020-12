Robson Magela e Mauro Chaves se reúnem com diretoria da McCain

Robson Magela e Mauro Chaves, prefeito e vice-prefeito eleitos de Araxá, respectivamente, se reuniram na manhã desta quarta-feira, 2 de dezembro, com a diretoria da multinacional canadense McCain no Brasil. A McCain está construindo em Araxá a sua primeira fábrica de batatas pré-fritas congeladas no país. Robson e Mauro foram recebidos no canteiro de obras da empresa pelo diretor industrial Frederico Ayres e pelo gerente de engenharia e manutenção Daniel Martins.

O diretor-geral da McCain no Brasil, Aluízio Periquito Neto, participou da reunião com Robson e Mauro por videoconferência, assim como o vice-presidente financeiro da empresa no Brasil, Clóvis Amorim, o gerente financeiro Robinson Monteiro Silva, o diretor industrial Latam, Marcelo Javier Perez, e o consultor Alano Pereira.

Robson e Mauro destacaram a importância da fábrica da McCain para Araxá na geração de empregos e receita para o município, e no fortalecimento do agronegócio na microrregião. O prefeito eleito informou que o seu governo será parceiro da multinacional e disse que conta com a participação da empresa para viabilizar a implantação da UTI Neonatal e Pediátrica em Araxá em 2021.