Romeu Zema pretende privatizar hotéis que pertencem ao Governo de Minas

O governador Romeu Zema disse que pretende privatizar o Grande Hotel e demais imóveis do Estado arrendados para o setor hoteleiro. A informação foi dada durante entrevista na TV Sintonia no Programa Gabinete Político. O Grande Hotel é o maior símbolo turístico de Araxá e está arrendado ao Grupo Tauá. O processo permite a exploração comercial do hotel mediante ao pagamento de royalties.

Romeu informou que tem como objetivo privatizar não só o Grande Hotel, mas também os hotéis de outras estâncias hidrominerais.

“É um ativo valioso. Falta dinheiro, hoje, em coisas essenciais no Estado. Então nós temos que priorizar aquilo que é bom para o povo mineiro. Nós temos, realmente, esse plano. Todos os hotéis do Estado serem oferecidos. Só não vamos privatizar se não aparecer interessado”, destaca o governador.

Entre os hotéis do Estado de Minas também estão o Hotel da Previdência e o Palace Hotel Poços de Caldas. O Governo de Minas também gere parques balneários por meio de parcerias em Poços de Caldas, Tiradentes, Rio Verde, Caxambu, Lambari e Cambuquira.