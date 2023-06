Secretaria de Agricultura e Pecuária realiza melhorias na estrada da Argenita

Mais melhorias para a comunidade rural. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária realizou melhorias na estrada rural de acesso à Argenita. O local recebeu patrolamento, adequação, cascalhamento, alargamento e limpeza da via, com o objetivo de proporcionar melhores condições de tráfego.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, César Romero da Silva (Garrado), explica que a via é muito movimentada e, por isso, sempre demanda manutenção. “A região da Argenita se caracteriza pelo cultivo do milho, soja e trigo. No local passam carretas de várias toneladas todos os dias, por isso é importante ter uma estrada de qualidade para o escoamento dessas produções”, afirma.

Ele acrescenta que outros pontos da Zona Rural também estão passando por melhorias. “Temos frentes de trabalho nas estradas da Tragédia, Ventania, Avon e dos Poções, além do chacreamento Bem Viver (BR-262, km 718), que já está em fase final, e da reconstrução da ponte do Rio Pirapetinga, que já em processo de licitação”, reafirma o secretário.

O prefeito Robson Magela destaca que proporcionar infraestrutura à Zona Rural é fundamental para o produtor rural do município. “É ter trafegabilidade e segurança para o fortalecimento e apoio a esse setor tão importante da nossa economia”, conclui o prefeito.