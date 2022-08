Secretaria de Educação e CMDCA lançam projeto Araxá Educa Círculos

No cenário da diversidade, o diálogo tem sido uma poderosa ferramenta de transformação e pacificação social. Uma parceira da Secretaria Municipal de Educação com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) instituiu na rede de ensino o projeto “Araxá Educa Círculos”, que visa difundir a Justiça Restaurativa e a Cultura de Paz nas comunidades escolares.

O projeto contempla nove escolas do Ensino Fundamental e seis unidades de Educação de Jovens e Adultos, abrangendo um total de 1.728 alunos. O Araxá Educa Círculos foi lançando durante o 1º Seminário “Justiça Restaurativa no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo: Caminhos para a Justiça e a Educação”, realizados na terça (2) e quarta (3).

O encontro destacou palestras com dois juízes de Ponta Grossa (PR), Laryssa Angélica Copack Muniz (Criminal) e Rodrigo Rodrigues Dias (Infância e Juventude, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania).

A assessora administrativa da Secretaria Municipal de Educação, Leany Tupinambá, acredita que as práticas circulares promovem o desenvolvimento de um ser humano protagonista na sua vida em sociedade.

“Tais práticas vão colaborar na construção de uma cultura de não-violência, por meio do aprimoramento do diálogo, do fortalecimento do senso comunitário, da corresponsabilidade dos atores sociais e na resolução positiva de conflitos e de convivência pacífica”, destaca.

