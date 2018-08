Secretaria de Esportes, Licitações e Departamento de compras já funcionam no Centro Administrativo

Foram instalados mais três setores da Prefeitura Municipal de Araxá no Centro Administrativo, no bairro Guilhermina Vieira Chaer. A Secretaria de Esportes, o Setor de licitação e o Departamento de compras já ocupam os espaços no prédio planejado para atender os servidores e a população com comodidade e eficiência. São salas amplas, estruturadas que contam com estacionamento e acessibilidade.

A coordenadora do Setor de Licitação, Vânia Carícia Borges, destaca que saíram de uma casa com problemas estruturais porque a construção é antiga e agora os trabalhos são desenvolvidos com mais comodidade. A equipe de quinze pessoas ocupa seis salas, sendo duas para as reuniões de seções de licitações. “Estarmos concentrados num mesmo local gera redução do tempo de comunicação e de acesso às outras secretarias. Facilitou o atendimento, contamos com espaço amplo e mais conforto para as pessoas de todo o Brasil que participam das licitações”.

O Departamento de compras tem dois gestores, Zecely Campos Ribeiro e Luiz Antônio Pereira Marins. Luiz Antônio informa que todas as compras da prefeitura são centralizadas no departamento e com a mudança houve um ganho bem significativo. “O espaço é adequado às nossas necessidades e a estrutura física melhorou bastante. O fato de estarmos perto das demais secretarias agiliza, faz com que a gente consiga executar os nossos trabalhos com mais rapidez, atendendo os nossos clientes internos que são as secretarias”.

A equipe de compras é composta por sete pessoas, que ocupam três salas, arquivo, depósitos de papelaria, material de limpeza e gêneros alimentícios. Os servidores também apontam o estacionamento como outra vantagem, uma vez que na região central de Araxá há falta de vagas para estacionar veículos. “O Centro Administrativo foi projetado para ter estacionamento para todos os departamentos, o que facilita demais. O espaço é apropriado, o acesso é muito mais fácil”, reforça.

A equipe da Secretaria de Esportes também está satisfeita com a mudança para o Centro Administrativo. O secretário Adolfo Maurício da Silva, afirma que há mais comodidade para a condução dos trabalhos, a equipe ocupa sete salas, o espaço é confortável. Estavam instalados em um lugar apertado, agora contam com salas amplas para acomodar toda a equipe e atender os parceiros com mais conforto, tem estacionamento para os veículos, ficou bem melhor. “A mudança também atende os planejamentos da Administração. O prefeito Aracely sempre divulgou a importância de reunir as secretarias para centralizar os atendimentos à população e otimizar o funcionamento da prefeitura”, acrescenta.