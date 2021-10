Secretaria Municipal de Ação Social apoia cursos gratuitos para Operador de Computador e Programador Web

Araxá está com 60 vagas abertas para dois cursos gratuitos – Operador de Computador (feminino e masculino) e Programador Web (exclusivamente feminino), por meio do projeto Minas Programando.

A Secretaria Municipal de Ação Social é parceira da iniciativa, juntamente com o Governo de Minas e Senac, com a captação do público atendido pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializados em Assistência Social (Creas) e Núcleos de Convivência. Essas unidades também auxiliam nas inscrições dos interessados com dificuldade de acesso à internet.

O programa tem como objetivo promover a inclusão digital e produtiva e ofertar vagas em cursos de qualificação profissional na área de tecnologia da informação para públicos, prioritariamente mulheres, em situação de vulnerabilidade social.

As aulas acontecerão de forma remota e os interessados deverão realizar um pré-cadastro por meio do link (https://bit.ly/3BhkuK4).

Após o preenchimento haverá uma seleção pela equipe do Governo de Minas de acordo com os critérios estipulados. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 2 de novembro. Os projetos serão realizados até junho de 2022 e a previsão é que as aulas se iniciem em novembro de 2021.

O Senac Araxá e o Centro de Formação Profissional Júlio Dário vão ofertar computadores aos alunos aprovados que não tiverem acesso à internet.