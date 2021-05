Segunda etapa de vacinação contra gripe começa nesta terça

A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe começa nesta terça-feira (11). Nesta fase, o público-alvo é idosos acima de 60 anos e professores. A imunização acontece na Unicentro e Uninordeste, das 8h às 16h, e na ESF Max Neumann, das 12h às 17h.

Para vacinar é necessário a apresentação dos documentos pessoais, se tiver, cartão do SUS. Professores também devem levar o último holerite para comprovar o exercício da profissão. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quem recebeu a vacina contra a Covid-19, seja a primeira ou segunda dose, deve esperar um intervalo de 15 dias para aplicação de qualquer outra vacina.

O público da primeira fase da vacinação contra a gripe também deve ficar atento caso tenha testado positivo, esteja com suspeita de covid ou sintoma de outras infecções, neste caso, é necessário adiar a vacinação. Se a pessoa estiver completamente recuperada e passado no mínimo quatro semanas do início dos sintomas ou da confirmação do diagnóstico, poderá receber o imunizante.

Pontos de vacinação contra a gripe

– Unicentro e Uninordeste, das 8h às 16h.

– ESF Max Neumann, das 12h às 17h.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.