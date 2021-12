“Selo Boas Práticas” da Prefeitura de Araxá é premiada pelo Governo de Minas

Ambiente seguro, manipulação de alimentos com precaução e qualidade no atendimento. O “Selo Boas Práticas”; projeto de iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, foi premiado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).

A premiação aconteceu durante o 1º Encontro Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais, realizado na terça-feira (7), no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O superintendente municipal de Turismo, Ricardo Ruas, foi quem recebeu o prêmio em nome da Prefeitura de Araxá.

“A Secult premia anualmente as cidades que promovem iniciativas de empreendedorismo e boas práticas relacionadas ao turismo. Nós fomos um dos 37 municípios mineiros premiados pela iniciativa desse treinamento que oferecemos este ano através do projeto Selo de Boas Práticas”, explica Ruas.

O evento reuniu cerca de 400 representantes de municípios, entre gestores de turismo e cultura, presidentes de circuitos, conselheiros e prefeitos. Ruas reforça que é importante esse tipo de destaque para a cidade, principalmente neste momento em que há a retomada do setor turístico.

“A gente percebe que aos poucos, à medida que a vacinação contra a Covid-19 avança e o número de casos diminui, o setor turístico volta a crescer. Porém, o perfil do turista mudou. Agora, ele também busca por locais que ofereçam experiências seguras e que seguem protocolos de biossegurança contra o coronavírus. E este prêmio referenda o sucesso do Selo Boas Práticas”, reforça.

Selo Boas Práticas

O Selo Boas Práticas é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Minas), o Sindicato do Comércio Hoteleiro e Similares do Planalto de Araxá (Sindhorb) e a Sala Mineira do Empreendedor.

Ao longo deste ano, o projeto realizou treinamento, de forma gratuita, de empresários e trabalhadores no setor de alimentos e bebidas para atendimento seguro contra a Covid-19. O objetivo é adequar o setor econômico à nova rotina exigida pela pandemia.