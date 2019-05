Semana do Trânsito reforça a importância da educação dos futuros motoristas

A Semana Municipal do Trânsito com o tema “No Trânsito, o sentido é a Vida”, foi aberta oficialmente nesta terça-feira (28), na sede do Sest Senat. Em todos os discursos a mensagem de que o número de acidentes tem aumentado devido à falta de conscientização dos motoristas e pedestres, numa demonstração clara de que o trânsito melhor e mais seguro depende da formação dos novos condutores. O evento foi promovido pela Prefeitura através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania em parceria com os integrantes da Agenda Intersetorial (Polícias Militar, Civil, Rodoviária Estadual e Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Sest Senat, Tiro de Guerra e Departamento de Estradas de Rodagem – DER).

A solenidade contou com as presenças de secretários, o vereador Hudson Fiuza representou o Poder Legislativo, alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Dom José Gaspar e representantes de empresas. O Secretário Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, ressaltou que o objetivo dessa concentração durante a Semana é chamar a atenção da comunidade para a importância da segurança no trânsito. “A comunidade hoje está representada por jovens estudantes que já são atores como pedestres e em breve serão condutores de veículos. Eles vão replicar os conhecimentos no meio familiar e social, contribuindo para um trânsito melhor”, destacou o secretário.

O Tenente-coronel Fernando Reis, Comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, explica que a Semana e as ações de conscientização são importantes diante da realidade brasileira, com um número cada vez maior de mortes e de acidentes de trânsito. Completou que a melhoria no trânsito passa pela educação e informou que o Prefeito Aracely de Paula vai ser parceiro da Polícia Militar no término das obras de implantação da Transitolândia. “Vamos fazer os orçamentos necessários e o mais breve possível agendaremos visitas das escolas à Transitolândia, fazendo um trabalho fantástico de investimento em segurança no trânsito”, afirmou o Comandante.

A professora da Escola Estadual Dom José Gaspar, Hevelise Silva Ferreira, ressaltou que repassar as informações sobre trânsito para os jovens que estão perto de completar 18 anos é um grande incentivo. “Conscientizados eles serão melhores condutores, melhores pedestres e podem reduzir o número de acidentes para termos um trânsito mais seguro”, finalizou.