Semana Municipal de Incentivo a Adoção é aberta oficialmente na Câmara Municipal

Com o foco nas possibilidades de um futuro melhor para crianças e adolescentes que aguardam adoção, o Grupo Aquecendo Vidas promove, entre os dias 19 e 25 de maio, a Semana Municipal de Incentivo a Adoção de Crianças e Adolescentes. A abertura oficial foi realizada na tarde desta segunda-feira (20), na Câmara Municipal, com a presença de autoridades e entidades. A semana foi instituída pela lei 7.214/2017 de autoria do vereador Raphael Rios.

Promotora de Justiça e Curadora da Infância e Juventude, Dra. Mara Lúcia Silva Dourado, destacou a participação do Ministério Público na abertura da solenidade para celebrar a iniciativa promovida pelo Grupo Aquecendo Vidas que, com poucos anos de atuação, já colhe frutos desse trabalho que exige tempo e dedicação. “Agradeço aos vereadores que abraçaram a causa e acredito que essa mobilização é uma das maneiras de convidar a todos para que façam parte da rede de apoio à infância e juventude de Araxá.”

A presidente do Grupo Aquecendo Vidas, Luciana Namias Vicente, ressalta a importância dos grupos de apoio que nascem da necessidade que as famílias têm de um suporte antes, durante e após o processo de adoção. “As crianças e adolescentes precisam de nós para constituir uma família. Eu tenho certeza que cada um aqui pode transformar suas ações em benefício das crianças e adolescentes de nossa cidade, especialmente aqueles que aguardam a possibilidade de ter uma família.”

O advogado e vice-presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio a Adoção (Angaad), Francisco Cláudio Medeiros Júnior é um dos palestrantes da Semana Municipal. Ele destacou a importância do debate sobre o tema, que reúne todos os agentes da rede de proteção. “Se quando debatemos já encontramos tanta dificuldade, imagina não debater. Esse momento traz o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, Conselho Tutelar e sociedade civil organizada. Precisamos tratar do assunto e nos preocupar com o nosso semelhante.”

Idealizadora do Programa de Qualidade na Interação Familiar, a psicóloga Lídia Natália Dobriansky Weber, também está em Araxá como palestrante. De acordo com Lídia, a promoção de uma Semana de Adoção em uma cidade relativamente pequena como Araxá, é uma iniciativa fantástica. “Mostra uma organização social e política fenomenal e outras cidades precisam seguir esse exemplo e Araxá”, diz.

Com o tema “Você pode mudar um destino” a Semana Municipal de Incentivo a Adoção foi criada por meio de lei do vereador Raphael Rios. “Foram palestras ricas em informações e que provocam ações dos três poderes. Com mais visibilidade ao tema e qualificação à rede de proteção as crianças e adolescentes da cidade só tem a ganhar”, destaca o vereador.