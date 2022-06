Semana Municipal de Trânsito começa nesta quinta em Araxá

Com o intuito de reforçar a atenção da população, garantir a segurança e evitar mortes em acidentes no trânsito, a Secretaria Municipal de Segurança Pública promoverá a Semana Municipal de Trânsito de 23 de junho a 1º de julho. O tema “Vulnerabilidade e Fragilidade da Vida no Trânsito” será amplamente trabalhado por meio de diversas ações de conscientização.

A solenidade de abertura da Semana Municipal de Trânsito será nesta quinta-feira (23), às 9h, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. Haverá a entrega da premiação do Concurso de frases e desenhos e apresentação da peça teatral “Os Saltimbancos no Trânsito”, idealizada pelos professores do Núcleo de Incentivo à Leitura, da Secretaria Municipal de Educação.

O secretário Daniel Rosa explica que os trabalhos relacionados à Semana do Trânsito começaram em abril. Os alunos do Ensino Fundamental das escolas municipais fizeram diversas atividades alusivas ao tema e participaram de um concurso de frases e desenhos que premiará os vencedores com bicicletas e jogos pedagógicos.

“A semana contará com blitzes educativas no perímetro urbano, na rodovia MG-428 e MGC-415, palestras e passeio ciclístico. Ações que reforçam a mensagem de que no trânsito é sempre importante evitar os riscos para proteger a vida”, destaca o secretário.

No domingo (26), dia da prova da Elite da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB), será promovido um passeio ciclístico saindo do Estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim em direção ao Parque do Barreiro e uma blitze educativa na MGC-415, conhecida popularmente por estrada Araxá / Barreiro.

No término do passeio ciclístico, os participantes poderão guardar gratuitamente suas bikes em segurança no bicicletário para 2 mil peças instalado pela CBMM. Quem utilizar o espaço participará do sorteio de diversos brindes cedidos pelos patrocinadores da Copa Internacional de Mountain Bike.

O passeio ciclístico é uma forma idealizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública para estimular práticas que melhorem a saúde e a qualidade de vida, reduzam custos, aliviem a carga dos demais modais, diminuam a poluição nas cidades e estimulem a mobilidade sustentável.

Programação Semana Municipal de Trânsito em Araxá:

23/06 (QUINTA)– 9h – Solenidade de abertura, entrega da premiação do Concurso de frases e desenhos e apresentação da peça teatral dos professores do Núcleo de Incentivo à Leitura, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha



– 14h – Apresentação da peça teatral dos professores do Núcleo de Incentivo à Leitura, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha





24/06 (SEXTA)

– 9h – Blitz educativa na Av. Dâmaso Drummond (próximo ao Batalhão do Corpo de Bombeiros) e no viaduto de acesso ao Bairro Boa Vista





26/06 (DOMINGO)– 8h30 – Passeio ciclístico saindo do Estádio Municipal Fausto Alvim em direção ao Parque do Barreiro. Haverá sorteio de brindes e blitz educativa em parceria com a Copa Internacional de Mountain Bike





27/06 (SEGUNDA)– 9h – Blitz educativa na Av. Imbiara (próximo ao Colégio Dom Bosco) e na Av. Washington Barcelos, em frente ao Parque do Cristo





28/06 (TERÇA)– 9h – Simulação de acidente de trânsito feita pelo Corpo de Bombeiros, na Av. Antônio Carlos





29/06 (QUARTA)

– 9h – Blitz educativa no Posto da Polícia Rodoviária Estadual, na MG-428





30/06 (QUINTA)

– 9h – Blitz educativa na Av. Antônio Carlos (próximo ao Banco do Brasil) e na Avenida João Paulo II (próximo ao Terminal Rodoviário)





01/07 (SEXTA)– 8h30 – Palestra para os atiradores na sede do Tiro de Guerra.