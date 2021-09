Semana Nacional do Trânsito é lançada oficialmente em Araxá

“A ideia é conscientizar e não penalizar”. Com essa perspectiva, o prefeito de Araxá, Robson Magela, abriu a Semana do Trânsito de Araxá 2021, na manhã de hoje (20), no Teatro Municipal. O lançamento contou com a participação de alunos do 5º ano da Escola Municipal Dona Gabriela e apresentação teatral da peça infantil “Deu a louca no trânsito”.

Também estiveram presentes o vice-prefeito Mauro Chaves, secretários municipais e presidentes de autarquias; vereadores; representantes dos órgãos de segurança do município como Polícia Militar, Polícia Civil, Tiro de Guerra e Corpo de Bombeiros; e o deputado estadual Bosco.

A Semana Nacional do Trânsito acontece anualmente no mês de setembro com o objetivo levar informações sobre segurança no trânsito ao maior número possível de pessoas. “É uma semana dedicada à reflexão e conscientização para um trânsito mais seguro não só para os motoristas como também com os pedestres e ciclistas”, destacou o prefeito Robson Magela.

O tema trabalhado neste ano de 2021 pela Secretaria Municipal de Segurança Pública é “Pedestres e ciclistas: ver e ser visto” e as atividades começaram com uma blitz educativa realizada ontem, no Barreiro, e seguem ao longo de toda a semana.

Em sua fala durante a abertura, o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, reforçou o propósito das atividades que serão realizadas na cidade. “Mudança de comportamento: é essa perspectiva que a Prefeitura quer alcançar a partir dessa ação. Se de um lado é dever do Estado dar segurança viária com ruas, estradas, fiscalização e sinalização adequada, por outro lado, o cidadão precisa ter a consciência de que a atitude correta e responsável no trânsito é fundamental e salva vidas”, destacou.

E essa mudança de atitude, conforme pronunciou o vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, se dará não com punição, mas com educação. “É através de projetos desenvolvidos para as escolas e comunidade que vamos promover essa mudança no comportamento. Pois acreditamos que é por meio da educação que vamos conseguir resultados nas estatísticas de acidentes de trânsito”, reforçou.

As atividades programadas para acontecer durante a Semana do Trânsito respeitam todos os protocolos de segurança em relação à pandemia.

Programação (continuação)



21/09 (terça): 9h

– Blitz educativa na entrada do Parque do Cristo, com emissão de Carteira de Idosos e Deficientes.

22/09 (quarta): 9h

– Blitz educativa no posto da Polícia Rodoviária Federal – BR 262.

23/09 (quinta): 9h

– Blitz educativa no posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual – MG 428.

24/09 (sexta): 9h

– Blitz educativa na avenida Antônio Carlos, Centro.