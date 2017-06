Sesc oferece vagas para cursos em Araxá

O Sesc, integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, ofertará mais de 3 mil vagas em cursos de arte e cultura, capacitação (corte e costura), esporte e idiomas (inglês) para o segundo semestre de 2017 no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. São oportunidades gratuitas e pagas, nas unidades da instituição em todo o estado. A relação de modalidades e vagas está disponível aqui.

As inscrições podem ser feitas de 12 a 24 de junho e há atividades disponíveis para crianças, jovens e adultos. O período, a carga horária e as faixas etárias variam conforme o curso.

Confira as modalidades disponíveis em Araxá:

Natação, futsal; iniciativa esportiva; iniciação ao desenho; iniciação à dança (dança de rua, dança de salão e danças populares); iniciação à pintura; iniciação à flauta doce; iniciação ao canto; e iniciação ao violão.

A participação gratuita é destinada a candidatos que atendam ao perfil do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc, que beneficia pessoas com renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos, preferencialmente trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, e seus dependentes. A entrada de novos alunos é permitida, conforme disponibilidade de vagas.

Inscrições Cursos Sesc: de 12 a 24 de junho

Locaisl: Sesc Araxá – Rua Dr. Edmar Cunha, 150 – Bairro Santa Terezinha – Informações: (34) 3201-8100