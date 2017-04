Sindicomércio faz doações para o Consep

O Sindicato do Comércio de Araxá realizou reunião que oficializou a doação de lençóis, colchas, fronhas, toalhas de rosto, toalhas de banho e travesseiros, além de pó de café, para o Conselho de Segurança Pública (Consep). A doação será repassada para o Presídio de Araxá a partir de solicitação do Juiz de Direito, Dr. Renato Zupo.

A reunião no Sindicomércio contou com a presença de diretores do Sindicato, gerentes do Sesc e representantes do Consep e do Presídio. Também participaram do encontro representantes da Prefeitura de Araxá, do Poder Judiciário e o deputado Bosco.

O presidente do Sindicomércio contou que o juiz de direito Renato Zupo, como representante do Consep, encaminhou um ofício ao Sindicato solicitando uma ajuda para o presídio. “Nós conseguimos, através da Fecomércio, que o Sesc fizesse essa doação de 1.045 peças que é muito importante. Estamos entregando este material ao Consep, juntamente com a doação de café, para que seja destinada ao Presídio de Araxá. Agradecemos a presença do Secretário Municipal Geraldo Lima Júnior, da Superintendente de Turismo, Régia Côrtes, do Juiz Dr. Renato Zupo, do deputado Bosco, do presidente do Consep Eurípedes Lemos,do gerente regional do Sesc/MG Rafael Tannus, do gerente do Sesc/Araxá Ricardo Ferreira e de todos os presentes. É fundamental fazermos a nossa parte”, comenta o presidente Rodrigo.

O juiz de direito Renato Zupo constatou um grande apoio da sociedade civil para diminuir os problemas já vividos pelo Presídio de Araxá. “O presídio já está superlotado, com vários problemas que vem sendo vencidos, de maneira abnegada, pelo sistema prisional local que é extremamente competente, e todo esse apoio da sociedade civil, através do Sindicomércio, é muito bem vindo. Ficamos muito satisfeito com essa adesão da sociedade”, destaca o juiz.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, acompanhado da superintendente de Turismo Régia Côrtes, representou o prefeito Aracely de Paula no encontro. Para o secretário, ações como estas reforçam a importância a partir do momento que o Poder Público, as entidades do Setor Privado e as entidades organizadas se unem em prol da demanda direcionada ao Presídio de Araxá.

“O Sindicomércio soube da demanda do Sistema Prisional de Araxá através do juiz Renato Zupo, foi abordado e consultado da possibilidade de participar de alguma forma desse momento. É muito importante essa união de forças. A exemplo do que está fazendo o município que, por meio do projeto de lei, de autoria do prefeito Aracely de Paula, aprovado na Câmara de Vereadores, a lei de incentivos para atração de novos negócios para cidade que congrega a pontuação do município a partir da contratação de ex-detentos, do Sistema Penitenciário de Araxá”, ressalta o secretário.

De acordo com ele, essa pontuação comentada no decorrer da reunião, na negociação da empresa com o município se torna um desconto para a aquisição do terreno que irá sediar a empresa. “Estamos vendo ações por parte do município e das entidades e quem ganha com isso é a população de Araxá. Muito bom para a cidade”, complementa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas.