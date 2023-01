Sine Araxá atende em novo endereço a partir de 19 de janeiro

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá vai atender em novo endereço a partir da próxima quinta-feira, 19 de janeiro. A unidade vai ser transferida para o Araxá Center Shopping, na rua Domingos Di Mambro, nº 850, na Vila Silvéria. O serviço vai funcionar no espaço da futura Unidade de Atendimento Integrado (UAI Araxá), que será inaugurada em breve.

Para realizar a mudança, o Sine Araxá fica até às 12h de segunda-feira (16) no atual endereço, na rua Dr. Franklin de Castro, nº 178, Centro.

O horário de atendimento do Sine Araxá é das 8h às 17h, de segunda a sexta, com encaminhamento dos candidatos às vagas disponíveis através da ordem de chegada. Já o serviço para solicitação do Seguro-Desemprego é realizado por meio de agendamento pelo número (34) 3691-7046.