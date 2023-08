Sine renova parceria com o Uniaraxá e amplia serviços para a população e empresas

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá renovou a parceria com a Clínica de Psicologia do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) para este segundo semestre, e ampliou os serviços oferecidos para a população e empresas.

Os novos serviços oferecidos são o processo seletivo mais técnico em três etapas, que vai de entrevista a treinamento do trabalhador na empresa, ampliação da consultoria sobre as vagas disponíveis e treinamento de líderes.

O coordenador do Sine Araxá, Luís Flávio de Melo, afirma que essa ampliação tem como objetivo capacitar os trabalhadores e auxiliar as empresas nos processos seletivos.

“Com o intuito de modernizar as vagas, os psicólogos estagiários estão prestando um serviço de consultoria gratuita às empresas que pretendem reduzir as exigências solicitadas, a principal delas é relativa a seis meses de experiência. A consultoria mostra caminhos para que a empresa flexibilize e contrate mais pessoas sem experiência, qualificando ainda mais a mão de obra local”, explica.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, reforça que a parceria oferece às empresas a possibilidade de moldar um profissional conforme sua visão, missão e cotidiano.

“A gente tem cada vez mais se preocupado com as políticas públicas de empregabilidade da cidade, pois temos uma alta demanda de vagas. Vamos prestar total apoio às empresas na hora de contratar, proporcionando ao trabalhador mais oportunidades de emprego”, conclui o secretário.