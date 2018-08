Sinplalto divulga composição da chapa que disputa eleição Sindical 2018

Cerca de 600 trabalhadores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores das Prefeituras, Câmaras e Autarquias do Planalto de Araxá, Sinplalto, poderão em breve participar das Eleições para renovação da Diretoria do Sindicato.

Para dar transparência ao certame eleitoral, todos os editais necessários para o processo, foram publicados nas edições do Jornal “O Planalto” de Araxá, bem como em matérias veiculadas na imprensa araxaense e no site das entidades das quais o Sinplalto é filiado.

No Entanto, ao fim do prazo para as inscrições das chapas, apenas a atual gestão oficializou sua candidatura, por estar de acordo com as normas do Regimento Eleitoral e do Estatuto da Entidade. Desta forma, as eleições deste ano, serão com chapa única e servirão para reafirmar a atuação da diretoria do Sinplalto.

O atual presidente, Hely Aires, candidato à reeleição, pretende manter o compromisso firmado com os servidores, em trabalhar em prol de novas conquistas e de manter apoio incondicional ao trabalhador, unindo novamente a sua luta à da categoria.

Conhecendo a chapa

Buscando a renovação em 77% do quadro de sua composição, a diretoria atual montou uma chapa mais ampla e diversificada para concorrer à eleição de forma pluralizada:

Diretoria Executiva

Hely Aires- Servidor Público há 30 anos, no cargo de Fiscal Tributário, da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, da Prefeitura Municipal de Araxá-Cargo Presidente.

Marlene Apolinário- Servidora Pública, há 27 anos, no cargo de Professora Adjunta, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Araxá- Cargo- Vice-Presidente.

Vanilda Gonçalves- Servidora Pública há 31 anos, no cargo de Agente de Fiscalização do Ipdsa-Instituto de Planejamento e desenvolvimento Sustentável de Araxá- Cargo Secretária

Célio Ferreira Soares- Servidor Público há 35 anos, no cargo de Fiscal Sanitário, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal de Araxá- Cargo Segundo Secretário

Elton Junio Ribeiro Julio- Servidor Público há 10 anos, no setor de Arrecadação, da Prefeitura Municipal de Campos Altos- Cargo Secretário Intermunicipal

Dr. José Osvaldo da Silveira- Servidor Público há 21 anos, no cargo de Advogado, da Procuradoria da Prefeitura Municipal de Araxá- Cargo Diretor Financeiro

Terezinha de Fátima Carvalho- Servidora Pública há 19 anos, no cargo de Professora Adjunta, da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Araxá-Cargo Segundo Diretora Financeira

Juliana Guaraldo Diniz- Servidora Pública há 13 anos, no cargo de Fonoaudióloga, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Araxá- Cargo Diretora de Saúde do Trabalhador

Diretores de Departamento

Patrícia Abadia de Souza- Servidora Pública há 11 anos, no cargo de Técnica em Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Santa Juliana -Cargo Diretora de Assuntos de Formação Política e Saúde e Condições de Trabalho

Evaldo Juvenal da Silva- Servidor Público há 13 anos, no cargo de Segurança Vigilante, da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania da Prefeitura Municipal de Araxá- Cargo Diretor de Planejamento e Esportes

Cíntia da Costa Alves- Servidora Pública há 07 anos, no cargo de Técnica do Legislativo, da Câmara Municipal de Araxá- Cargo Diretora Jurídica

Daydiane Aline dos Santos- Servidora Pública, há 04 anos, no cargo de Agente Sócio Educativo, da FCAA- Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá- Cargo Diretora de Comunicação e Cultura

Conselho Fiscal

Membros:

Angelo Aparecido Rodrigues- Servidor Público há 17 anos, no cargo de Auxiliar Administrativo II, da Câmara Municipal de Araxá- Cargo Conselheiro Fiscal

Janaína Luciana Ribeiro Pereira- Servidora Pública, há 20 anos, nos cargos de professora e Técnica em Educação, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Araxá- Cargo Conselheira Fiscal

Márcio Rodrigues Fernandes- Servidor Pùblico, há 23 anos, no cargo de Oficial Administrativo II, da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Tapira- Cargo Conselheiro Fiscal

Suplentes

Vanessa Souza Vieira- Servidora Pública, há 13 anos, no cargo de Oficial Administrativo I, do Procon, da Prefeitura Municipal de Araxá- Cargo Suplente do Conselho Fiscal

Vânia Silva de Paulo- Servidora Aposentada do Iprema- Instituto de Previdência Municipal de Araxá- Cargo Suplente do Conselho Fiscal

Jaime Gonçalves do Nascimento- Servidor Público há 28 anos, no cargo de Professor de Música, da Fundação Cultural Calmom Barreto- Cargo Suplente do Conselho Fiscal

As eleições do Sindicato acontecem no dia 06 de setembro de 2018, de 08 ás 17 horas, na sede do Sinplalto em Araxá, na Rua João Magalhães, nº 54, Bairro João Ribeiro.

Em Santa Juliana, Tapira e Campos Altos, os locais de votação ainda serão definidos e publicados para conhecimento do eleitor.

“O Movimento Sindical, neste momento, terá que reinventar –se, no seu modo de atuação junto às bases e a renovação dessa Chapa, vai garantir uma gestão transparente e preparada para novos e grandes desafios”, finaliza Hely Aires.