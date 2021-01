Situação do maquinário prejudica início dos serviços urbanos em Araxá

Caminhões, tratores e demais maquinários utilizados para realização dos serviços urbanos e manutenção de estradas vicinais do município estão sucateados e parados por falta de manutenção. A situação de conservação da frota de veículos da Prefeitura de Araxá prejudica o início da realização dos serviços essenciais no município, como por exemplo, capina e limpeza de áreas públicas.

O prefeito Robson Magela visitou o Setor de Transportes da Prefeitura de Araxá para fiscalização dos serviços e se assustou com o desperdício de dinheiro público. “É um absurdo. É dinheiro do povo, dinheiro que as pessoas pagam impostos, jogado fora. Veículos que necessitavam de uma simples manutenção e hoje estão sucateados, sem condições de serem recuperados.”

Ao lado dos secretários de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre (Kaká), e de Agricultura e Pecuária, Fárley Aquino, o prefeito determinou uma solução imediata para o problema. “Temos que encontrar um meio jurídico de reduzir o prejuízo com esses veículos que estão sucateados. Vamos realizar a manutenção dos veículos que estão parados e terceirizar tudo aquilo que precisa ser feito imediatamente. A farra do desperdício do dinheiro público acabou”, ressalta o prefeito.