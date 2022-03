Teatro Municipal Maximiliano Rocha se destaca por ser palco da cultura de Araxá

Um espaço palco da cultura de Araxá. No Teatro Municipal Maximiliano Rocha acontece o encontro das artes integradas: dança, circo, teatro, música e artes visuais. Tudo isso em um ambiente moderno e que está à disposição da população.

Com capacidade de 300 lugares, contando com dois amplos camarins e uma acústica que é a mesma do teatro carioca Cecília Meireles, o espaço araxaense recebe espetáculos gratuitos. No foyer de entrada, é possível ainda realizar exposições artísticas e lançamentos de livros.

“Todo artista precisa de um palco para desenvolver e apresentar seu trabalho. E em Araxá, este palco é o Teatro Municipal Maximiliano Rocha, que está aberto a toda população. Para marcar qualquer evento cultural é preciso que o proponente nos procure e verifique a disponibilidade. No dia indicado, a agenda é exclusivamente voltada para aquele espetáculo”, explica a coordenadora administrativa Laura Cristina.

Quem foi Maximiliano Rocha?

Maximiliano Augusto Rocha é o artista araxaense que dá nome ao Teatro Municipal. Nascido na cidade em 30 de julho de 1949 e falecido em 12 de janeiro de 2017, Max, como era conhecido, deixou para Araxá um legado artístico composto por aproximadamente 600 obras, entre pinturas, gravuras, aquarelas e esculturas.

Amigo de Calmon Barreto, artista que leva o nome da Fundação Cultural da cidade, os dois desenvolveram juntos inúmeras obras de arte. Durante sua vida, Maximiliano se dedicou a pintar paisagens, como monumentos históricos e casarões. Em outra fase, reproduzia em suas telas fotos de mulheres da sociedade araxaense. Atualmente, várias residências e empresas do município abrigam obras do artista.

Desde 17 de dezembro de 2021, o Teatro Municipal passou a ser denominado como ‘Teatro Municipal Maximiliano Rocha’, conforme a lei 7.693, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araxá (e.Doma).

“Para a escolha do nome, nós pesquisamos uma pessoa que sempre dedicou sua vida à arte. E o Maximiliano foi escolhido, primeiramente, por ser um artista da cidade. Também se levou em consideração o fato de que ele teve uma participação muito ativa na vida de Calmon Barreto. O Max teve uma grande representatividade na cultura de Araxá”, destaca a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa.